Releasedatum voor Until Then-DLC Afterimages

Until Then, een mix van visual novel, point-and-click en minigames, wist vorig jaar juni grote impact te maken met de prachtige pixelart-stijl en het hartverscheurende verhaal. Ook ik was erg onder de indruk en beoordeelde de game met maar liefst een 9,5! Voor fans die nog geen afscheid konden nemen van hoofdpersoon Mark en zijn vrienden kwam er in februari goed nieuws. Ontwikkelaar Polychroma kondigde toen de Until Then-DLC Afterimages aan. En nu weten we wanneer we deze extra hoofdstukken (en nieuwe minigames!) kunnen gaan spelen. Afterimages verschijnt namelijk op 18 juni! Onduidelijk is nog of het om een betaalde uitbreiding gaat. Als daar nieuws over is zullen we dit bericht aanvullen.

Een emotionele rollercoaster

Ben je nog onbekend met Until Then dan praat ik je graag even bij. De game speelt zich af in een wereld die nog steeds herstellende is van een flinke catastrofe. Je kruipt in de huid van Mark, een tiener die druk bezig is met zijn leven op de middelbare school. Alles lijkt prima te verlopen, tot op een dag een kettingreactie een noodlottige ontmoeting veroorzaakt. Mensen verdwijnen namelijk plotseling en herinneringen blijken onbetrouwbaar. Wat volgt is een onbeschrijfelijk mooi verhaal, een belevenis die je echt zelf moet ervaren.

Overweeg je de game te gaan spelen dan kun je trouwens kiezen uit de digitale versie in de eShop, of een fysieke versie die op 3 september uitkomt. De fysieke uitgave bevat zowel de basisgame als de nieuwe DLC Afterimages.

Geniet voor nu van de releasedatumtrailer van Until Then – Afterimages!