Moss: The Forgotten Relic verschijnt volgende maand op de Switch en Switch 2

De releasedatum van Moss: The Forgotten Relic is bekend gemaakt. Deze franchise, welke origineel in VR te spelen was, is vorige maand aangekondigd voor de Switch en Switch 2. Het is een aangepaste versie die het verhaal van Moss en Moss: Book II naar consoles en PC brengt. Vanaf 16 juli zullen we met deze titel aan de slag kunnen. Een nieuwe trailer is verschenen tijdens IGN Live, deze kun je hieronder bekijken.

In Moss speel je als het muisje Quill die een interactief boek verkent, tot leven gewekt door eeuwenoude magie en vergeten gevaren. Jij als speler bent de lezer van het boek en moet Quill helpen de vele puzzels op te lossen, te vechten en en de wereld te verkennen. Zij is opzoek naar een manier om haar wereld te redden van gevaarlijke magische krachten, en weet dat jij haar daarbij kan helpen. Vorm een diepe emotionele band met deze dappere muis, navigeer gevaarlijke plekken en geniet van deze prachtige wereld.