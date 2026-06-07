[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 24

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Solarpunk [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €22,99 – 8 juni

Solarpunk is een survivalgame in een technisch geavanceerde wereld met zwevende eilanden. In je eentje of met vrienden kan je in deze wereld gewassen verbouwen, gebouwen bouwen, voorwerpen maken en de wereld verkennen. Zoals de naam van de game al doet vermoeden, speelt de zon ook een belangrijke rol. Zonlicht, wind en water zijn belangrijke bronnen van energie die je kan gebruiken voor jouw gadgets.

Tavern Talk Stories: Dreamwalker

Prijs in de Nintendo eShop: €15,99 – 9 juni

Tavern Talk is ontwikkeld door Gentle Troll Entertainment en geïnspireerd op D&D. In deze visual novels kruip je in de huid van een herbergier en voorzie jij jouw uiteenlopende clientèle van speciale drankjes. Speciaal, want met jouw brouwsels beïnvloed je het lot van je trouwe klanten. Terwijl jij een steeds grotere selectie drankjes serveert, leer je de unieke persoonlijkheden van de tavernebezoekers kennen en zorg je ervoor dat ze zich thuis voelen in jouw etablissement. Ondertussen verzamel je geruchten die je combineert tot quests en aanbiedt aan de avonturiers in je bar. En hey, degenen die terugkeren van hun quests hebben soms iets leuks voor je, waar jij je herberg weer mee opfleurt.

Dark Auction [Switch 2 Edition]

Prijs in de Nintendo eShop: €31,99 | €1,- als upgradepack – 10 juni

Dark Auction verscheen begin dit jaar op de Nintendo Switch. Dit vonden we al een ijzersterkte game (lees hier onze review) en de game heeft nu ook zijn eigen Switch 2 versie gekregen. Als je de game nog niet hebt is dit wellicht een mooi moment om hem op te pakken. De upgradepack van Switch naar Switch 2 is daarnaast beschikbaar voor een klein prijsje: €1,-

Dark Auction is een mystery adventure game welke zich afspeelt in West-Duitsland, in 1981. Het verhaal volgt de 18-jarige Noah, welke geplaagd wordt door de herinnering aan zijn moeder. Deze verliet hem op zeer jonge leeftijd, iets wat een zeer grote invloed heeft gehad op zijn leven. Sindsdien woont hij samen met zijn vader Leonardo, een gefaalde schrijver en een excentriek figuur, geobsedeerd door zijn onderzoek naar Hitler. Noah wil niets liever dan dat zijn vader een ander doel in het leven vind, maar Leonardo denkt er niet aan. Zelfs niet met de geld problemen die dit oplevert. Op een dag ontvangt Leonardo een uitnodiging voor een veiling, waar een veiling plaats vind met voorwerpen die een link met Hitler hebben. Noah waarschuwt hem niet te gaan, maar zijn vader kan zo’n uitnodiging niet naast zich neer leggen en vertrekt naar een eeuwenoud kasteel. Hij komt echter niet meer terug.

Op zoek naar zijn vader reist Noah hem achterna, naar het mysterieuze kasteel. Daar ziet hij echter het ondenkbare. Niet veel later zit hij vast in het kasteel, samen met de andere deelnemers van de veiling. Hij kan niets anders dan ingaan op de uitnodiging van de veilingmeester om deel te nemen aan een vreemd evenement…

Wat verder verschijnt in de week van 8 tot en met 14 juni

9 juni – Poetic Trio

Poetic Trio 9 juni – Traumatarium: Penitent

Traumatarium: Penitent 10 juni – Secret Paws – Cozy Apartments

Secret Paws – Cozy Apartments 11 juni – Unrailed 2: Back on Track

Unrailed 2: Back on Track 11 juni – Unrailed 2: Back on Track – Nintendo Switch 2 Edition

11 juni – Zumba Jurrasic Marble Quest

Zumba Jurrasic Marble Quest 11 juni – Dragon Loop

Dragon Loop 11 juni – To a T [Switch 2]

11 juni – Blossom Voyage

Blossom Voyage 11 juni – Bodycam Stray Kitty – Gold Edition

Bodycam Stray Kitty – Gold Edition 11 juni – Arashi Garden

Arashi Garden 11 juni – Love Chemistry – Sibella;s Formula

Love Chemistry – Sibella;s Formula 11 juni – Mori Carta

Mori Carta 11 juni – Lovely Deco House

Lovely Deco House 11 juni – Solitaire Legends – Sakua Dreams

Solitaire Legends – Sakua Dreams 11 juni – Urban Jungle

Urban Jungle 11 juni – Flippy Jump

Flippy Jump 11 juni – Forensic M.E. Protocol

Forensic M.E. Protocol 11 juni – 1000 questions to be chosen by the Cat Lord

1000 questions to be chosen by the Cat Lord 11 juni – Reel it! World Fishing

Reel it! World Fishing 11 juni – Honey Sprint

Honey Sprint 11 juni – EGGCONSOLE ‘Mirai’ MSX2

EGGCONSOLE ‘Mirai’ MSX2 11 juni – Judy’s Adventure DX

Judy’s Adventure DX 12 juni – Cooking Tycoon 3in1 bundle – Elite Edition

Cooking Tycoon 3in1 bundle – Elite Edition 12 juni – Spy Guy Hidden Objects – Vacation Bundle

Spy Guy Hidden Objects – Vacation Bundle 12 juni – Buggy Off-road Racing – Ultra Edition

Buggy Off-road Racing – Ultra Edition 12 juni – Tank vs Tank – Discovery Edition

Tank vs Tank – Discovery Edition 12 juni – Pool & Snooker Fever 2in1 Bundle – Legendary Edition

Pool & Snooker Fever 2in1 Bundle – Legendary Edition 12 juni – Club Sports Collection – Legendary Edition

Club Sports Collection – Legendary Edition 12 juni – Cozy Home Unpacking

Cozy Home Unpacking 12 juni – Pitstop in Purgatory

Pitstop in Purgatory 12 juni – Re:Re: Ghosted

Re:Re: Ghosted 12 juni – Frogborne

Frogborne 12 juni – Beholgar II

Beholgar II 12 juni – Little Kitty Meow

Little Kitty Meow 12 juni – Hellbrella

Hellbrella 13 juni – Entrance 8

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.