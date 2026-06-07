[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 24

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.
Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!
Solarpunk [Switch 2]
Prijs in de Nintendo eShop: €22,99 – 8 juni
Solarpunk is een survivalgame in een technisch geavanceerde wereld met zwevende eilanden. In je eentje of met vrienden kan je in deze wereld gewassen verbouwen, gebouwen bouwen, voorwerpen maken en de wereld verkennen. Zoals de naam van de game al doet vermoeden, speelt de zon ook een belangrijke rol. Zonlicht, wind en water zijn belangrijke bronnen van energie die je kan gebruiken voor jouw gadgets.
Tavern Talk Stories: Dreamwalker
Prijs in de Nintendo eShop: €15,99 – 9 juni
Tavern Talk is ontwikkeld door Gentle Troll Entertainment en geïnspireerd op D&D. In deze visual novels kruip je in de huid van een herbergier en voorzie jij jouw uiteenlopende clientèle van speciale drankjes. Speciaal, want met jouw brouwsels beïnvloed je het lot van je trouwe klanten. Terwijl jij een steeds grotere selectie drankjes serveert, leer je de unieke persoonlijkheden van de tavernebezoekers kennen en zorg je ervoor dat ze zich thuis voelen in jouw etablissement. Ondertussen verzamel je geruchten die je combineert tot quests en aanbiedt aan de avonturiers in je bar. En hey, degenen die terugkeren van hun quests hebben soms iets leuks voor je, waar jij je herberg weer mee opfleurt.
Dark Auction [Switch 2 Edition]
Prijs in de Nintendo eShop: €31,99 | €1,- als upgradepack – 10 juni
Dark Auction verscheen begin dit jaar op de Nintendo Switch. Dit vonden we al een ijzersterkte game (lees hier onze review) en de game heeft nu ook zijn eigen Switch 2 versie gekregen. Als je de game nog niet hebt is dit wellicht een mooi moment om hem op te pakken. De upgradepack van Switch naar Switch 2 is daarnaast beschikbaar voor een klein prijsje: €1,-
Dark Auction is een mystery adventure game welke zich afspeelt in West-Duitsland, in 1981. Het verhaal volgt de 18-jarige Noah, welke geplaagd wordt door de herinnering aan zijn moeder. Deze verliet hem op zeer jonge leeftijd, iets wat een zeer grote invloed heeft gehad op zijn leven. Sindsdien woont hij samen met zijn vader Leonardo, een gefaalde schrijver en een excentriek figuur, geobsedeerd door zijn onderzoek naar Hitler. Noah wil niets liever dan dat zijn vader een ander doel in het leven vind, maar Leonardo denkt er niet aan. Zelfs niet met de geld problemen die dit oplevert. Op een dag ontvangt Leonardo een uitnodiging voor een veiling, waar een veiling plaats vind met voorwerpen die een link met Hitler hebben. Noah waarschuwt hem niet te gaan, maar zijn vader kan zo’n uitnodiging niet naast zich neer leggen en vertrekt naar een eeuwenoud kasteel. Hij komt echter niet meer terug.
Op zoek naar zijn vader reist Noah hem achterna, naar het mysterieuze kasteel. Daar ziet hij echter het ondenkbare. Niet veel later zit hij vast in het kasteel, samen met de andere deelnemers van de veiling. Hij kan niets anders dan ingaan op de uitnodiging van de veilingmeester om deel te nemen aan een vreemd evenement…
Wat verder verschijnt in de week van 8 tot en met 14 juni
- 9 juni – Poetic Trio
- 9 juni – Traumatarium: Penitent
- 10 juni – Secret Paws – Cozy Apartments
- 11 juni – Unrailed 2: Back on Track
- 11 juni – Unrailed 2: Back on Track – Nintendo Switch 2 Edition
- 11 juni – Zumba Jurrasic Marble Quest
- 11 juni – Dragon Loop
- 11 juni – To a T [Switch 2]
- 11 juni – Blossom Voyage
- 11 juni – Bodycam Stray Kitty – Gold Edition
- 11 juni – Arashi Garden
- 11 juni – Love Chemistry – Sibella;s Formula
- 11 juni – Mori Carta
- 11 juni – Lovely Deco House
- 11 juni – Solitaire Legends – Sakua Dreams
- 11 juni – Urban Jungle
- 11 juni – Flippy Jump
- 11 juni – Forensic M.E. Protocol
- 11 juni – 1000 questions to be chosen by the Cat Lord
- 11 juni – Reel it! World Fishing
- 11 juni – Honey Sprint
- 11 juni – EGGCONSOLE ‘Mirai’ MSX2
- 11 juni – Judy’s Adventure DX
- 12 juni – Cooking Tycoon 3in1 bundle – Elite Edition
- 12 juni – Spy Guy Hidden Objects – Vacation Bundle
- 12 juni – Buggy Off-road Racing – Ultra Edition
- 12 juni – Tank vs Tank – Discovery Edition
- 12 juni – Pool & Snooker Fever 2in1 Bundle – Legendary Edition
- 12 juni – Club Sports Collection – Legendary Edition
- 12 juni – Cozy Home Unpacking
- 12 juni – Pitstop in Purgatory
- 12 juni – Re:Re: Ghosted
- 12 juni – Frogborne
- 12 juni – Beholgar II
- 12 juni – Little Kitty Meow
- 12 juni – Hellbrella
- 13 juni – Entrance 8
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