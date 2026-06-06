Eerste DLC voor Little Nightmares III: The Backstage

Vandaag hebben Bandai Namco en Supermassive Games onthuld dat Little Nightmares III zijn eerste DLC krijgt. Deze maand nog verschijnt The Backstage, een uitbreiding die je diep meeneemt in de Carnivale. Vanaf 12 juni te spelen op Nintendo Switch en Switch 2!

Hoewel Little Nightmares inmiddels een naam is die iedere horrorfan wel kent, had deel drie niet dezelfde impact als de vorige twee delen. Wie weet gaat deze eerste DLC daar verandering in brengen. In de onderstaande trailer zien we twee nieuwe personages – niet ongebruikelijk voor Little Nightmare DLC – en lijkt de uitbreiding ook wat nieuwe game mechanics te introduceren. En misschien wel het belangrijkst: een paar nieuwe baddies om je de stuipen op het lijf te jagen. Heb je de Secrets of the Spiral-seizoenspas? Dan zit deze DLC daar al gelijk bij.

Benieuwd naar onze ervaring met Little Nightmares III? In onze review vertellen we je er alles over.