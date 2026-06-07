Demonschool komt naar Nintendo Switch 2 – mét DLC

De tactische RPG Demonschool verschijnt later dit jaar voor Nintendo Switch 2. Dat hebben Ysbryd Games en Necrosoft Games aangekondigd. Niet alleen dat – er zit ook meteen een DLC bij. Een releasedatum is nog niet bekend.

De Switch 2-versie van deze game brengt hogere framerates en betere graphics met zich mee. Ook introduceert deze ondersteuning voor de muisfunctie van de Joy-Con 2’s. De aankondigingstrailer laat zien wat we van de DLC kunnen verwachten. In ieder geval zitten er 50 nieuwe puzzelscenario’s bij met drie nieuwe technieken om te bestuderen. De nieuwe items en abilities die je krijgt, kun je ook in de main game gebruiken.