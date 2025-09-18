Skate Story ollie’t naar Nintendo Switch

Eenmansproject Skate Story komt later dit jaar naar Nintendo Switch. Dat heeft uitgever Devolver Digital laten weten. Een officiële releasedatum is op dit moment nog niet bekend.

De visuals spatten af van deze game van developer Sam Eng. Je speelt als een demon gemaakt glas, en van pijn, en je skatet door de Onderwereld. Waarom? Omdat je een deal met de duivel hebt gemaakt. Als je naar de maan kunt skateboarden en deze kunt verzwelgen, heb je je vrijheid verdient. Koud kunstje, toch? Voordat je ook maar in de buurt komt van de maan, zul je je eerst een weg moeten banen door de negen lagen van de Hel – de zogeheten Emptylands. Het is niet zomaar een kwestie van trucjes doen. Leer om je gewicht te verdelen en je bewegingen te beheersen, zodat je moeiteloos die ollies, kickflips en meer kunt nailen. Onderweg kom je vijanden en bosses tegen, maar ook wezens die je hulp nodig hebben. Skate Story ademt pure stijl en wordt vergezeld van een meeslepende soundtrack. Bekijk het zelf in de onderstaande trailer: