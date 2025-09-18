Super Mario Galaxy 1 & 2 krijgen overview-trailer

Het is duidelijk Super Mario tijd. Het begon vorige week met de aankondiging van de Super Mario Galaxy film. Daarna volgde de aankondiging van de Super Mario Galaxy-bundel in de Direct. Begin deze week werd de soundtrack van het tweede deel aan Nintendo Music toegevoegd. Vervolgens verscheen er een vergelijkingsvideo online. En nu worden we getrakteerd op een lange overview-trailer van zo’n zeven minuten voor Super Mario Galaxy 1 & 2. Het gaat om een Japanse video, maar de Engelse zal ongetwijfeld snel volgen. Uiteraard voegen we die dan toe aan dit bericht.

Super Mario Galaxy én Super Mario Galaxy 2, van oorsprong games voor de Wii, komen in een bundel naar de Switch. Je kunt ze natuurlijk ook op de Switch 2 spelen. De perfecte kans dus om herinneringen op te halen. Of om juist voor het eerst in deze bijzondere Mario-games te duiken. Wederom een mooie manier om aandacht te besteden aan het 40-jarige jubileum van Super Mario Bros. Op 2 oktober 2025 komt de bundel uit, en je zult ze in de eShop ook los van elkaar kunnen kopen.