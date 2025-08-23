Sky of Destruction komt naar Nintendo Switch

Top-down shooter Sky of Destruction is aangekondigd voor Nintendo Switch. Nadat de indiegame afgelopen jaar voor pc verscheen, brengt Sometimes You hem nu naar Nintendo’s consoles. Wanneer? Op 5 september 2025.

Sky of Destruction is ontwikkeld door Satur Entertainment, een team van slechts twee fanatieke developers, en omarmt die kenmerkende retrostijl. De game geeft jou controle over je eigen vloot gevechtsvliegtuigen. Je doel is eenvoudig: de vijand verslaan, of dat nou betekent gebouwen neerschieten of luchtschepen neerhalen. Aan het begin van elke missie kies je drie soorten schepen om je eigen armada te versterken. Uiteraard kun je je luchtschepen ook upgraden en sterker maken om de overhand te krijgen. In de onderstaande trailer krijg je alvast een eerste indruk van wat je van de game mag verwachten.

Sky of Destruction zal digitaal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop en zal € 12,99 kosten. Wie de game pre-ordert, kan profiteren van 20% korting.