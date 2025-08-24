[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 35

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Story of Seasons: Grand Bazaar [Switch & Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop voor Switch: €49,99 voor Switch 2: €59,99 – 27 augustus

Story of Seasons: Grand Bazar is een remake van de game die in 2008 op de Nintendo DS verscheen. Het is vrijwel nog steeds dezelfde game, maar heeft een gloednieuw uiterlijk gekregen om de game klaar te maken voor de nieuwe generatie. De game speelt zich af in een knus plaatsje in een vallei, genaamd Zephyr Town. In dit dropje, waar de wind altijd waait, begin jij aan je gloednieuwe leven! Het spel belooft een diepgaande landbouw-levenssimulatie te zijn die barst van activiteiten. Zo zul je natuurlijk je boerderij en dieren moeten onderhouden en zijn er verschillende evenementen die het leven interessant maken. Ook leer je de lokale bevolking kennen en zal het mogelijk zijn om je eigen gemaakte gewassen vervolgens te verkopen via de wekelijkse dorpsbazaar.

De game heeft zowel een Switch als een Switch 2 versie. De Switch versie heeft daarnaast een Digital deluxe en een Super Digital Deluxe versie, waarbij je extra uiterlijke krijgt om mee rond te lopen. In de Super Digital Deluxe Edition krijg je ook een digital artbook erbij. Deze zijn natuurlijk wel een stuk prijziger dan de normale editie.

Kirby en de Vergeten Wereld – Nintendo Switch 2 Edition + De Sterrenwereld [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop complete bundel: €79,99– 28 augustus

Kirby en de Vergeten Wereld was het eerste 3D avontuur van onze grote roze ronde held. Het was toen het in 2022 uitkwam al een prachtige game (lees onze review er maar op na!) maar dat is natuurlijk niet goed genoeg voor de Nintendo Switch 2. Vandaar dat nu ook Kirby en de vergeten Wereld een Nintendo Switch 2 versie krijgt. Niet alleen zal hiervoor de graphics en frame-rate geüpdatet, maar ook is er meteen een complete DLC beschikbaar: De Sterrenwereld. Door middel van dit verhaal worden er een heleboel nieuwe levels toegevoegd onder de noemer ‘Sterrielevels’ wat iets te maken heeft met een reusachtige meteoor die op de wereld is neergekomen. Daarnaast zal Kirby ook weer een aantal nieuwe ‘Mouthful Modes’ krijgen, en zijn ook de vijanden wat sterker gemaakt.

De Nintendo Switch 2 versie van Kirby en de vergeten wereld is te koop voor €79,99. Daarnaast is er een upgradepack voor iedereen die de Switch versie al heeft, welke te koop is voor €19,99.

Shinobi: Art of Vengeance

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99– 29 augustus

Shinobi: Art of Vengeance is een nieuwe 2Dactie platformer, die verder gaat met de protagonist van de Shinobi Series. We hebben het hier natuurlijk over Joe Musashi, die op een dag thuiskomt en ziet dat zijn dorp is afgebrand en zijn clan-leden versteend. Ga met heem mee op een reis van epische proporties, om wraak te nemen tegen degene die hem verraden hebben. Met uitdagende eindbazen, een diepgaand gevecht systeem en heerlijk wegspelende gameplay blijf je terugkomen voor meer.

Wat verder verschijnt in de week van 25 tot en met 31 augustus

25 augustus – Roadwarden

25 augustus – Super World War

25 augustus – Legends of Amberland II

26 augustus – Space Adventure Cobra: The Awakening

26 augustus – Space Adventure Cobra: The Awakening – Digital Gold Edition

26 augustus – Cooking Pizzeria Simulator

26 augustus – Vlad Circus: Curse of Asmodeus

26 augustus – Deadliest Deep Sea Catch: Fishing Simulator

27 augustus – VARLET

27 augustus – VARLET Digital DX Edition

27 augustus – Knight Quest: Goblin Raid

27 augustus – Sumo Orbit

27 augustus – Cross Pix

28 augustus – Super Robot Wars Y

28 augustus – Super Robot Wars Y Deluxe Edition

28 augustus – Super Robot Wars Y Ultimate Edition

28 augustus – Room 05

28 augustus – Battle of Rebels

28 augustus – Star Trek Resurgence

28 augustus – No Sweet Looks

28 augustus – Ludo XXL2

28 augustus – Karate Survivor

28 augustus – 40 Sports Games in 1

28 augustus – Bahamut and the Waqwaq Tree

28 augustus – Death Mask

28 augustus – Seer’s Gambit

28 augustus – The Nameless: Slay Dragon

28 augustus – Vosel Gram 2

28 augustus – Korean Drone Flying Tour – Ongam Lake Park

28 augustus – Pattern Thinking Puzzle – Build it Before 10

28 augustus – Thief Simulator: Mastermind Edition

28 augustus – Truck Divine

28 augustus – Spot the Wrong Character

28 augustus – Neko bento 2

28 augustus – EGGCONSOLE ‘Puyo Puyo’ PC-9801

29 augustus – Shinobi 2

29 augustus – Shinobi 2 – Deluxe Edition

29 augustus – Goosebump: Terror in Little Creek

29 augustus – Goosebump: Terror in Little Creek – Frightmare Edition

29 augustus – Bangman

29 augustus – Glory to the Heroes

29 augustus – Ash Pines: The Hotel

30 augustus – Sausage Wars – Laser Edition

30 augustus – OPS CAM: Body Cam Shooter

30 augustus – Flood Parkour OBBY

31 augustus – Aqua Park – sweet Edition

31 augustus – Puff Up – Playful Edition

