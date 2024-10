Social Warfare komt naar de Switch

Game-ontwikkelaar Sanuk Games heeft vandaag tijdens het SteamNextFest laten weten dat Social Warfare naar de Switch komt. De game moet ergens tussen het eind van 2024 en het eind van het eerste kwartaal van 2025 verschijnen. De trailer kun je hieronder bekijken.

In Social Warfare worden mensen een zogenaamde “troll for hire” op social media. In de game neem je verschillende identiteiten aan en selecteer je verschillende comments en reacties die bij jou standpunt passen. Vervolgens geeft er een zogenaamde moodmeter feedback op de publieke opinie van een bepaald onderwerp. Hierna forceert de game je om te wisselen van standpunt en maak je deel uit van de Free Social Media Inteligence Task Force. Als deze groepering vecht je tegen wat je eerst wilde promoten.