Terrifier: The ARTcade Game komt in 2025 naar de Nintendo Switch

Uitgever Selecta Play en ontwikkelaar Relevo hebben aangekondigd dat Terrifier: The ARTcade Game in 2025 uitkomt voor de Nintendo Switch. Deze side-scrolling retro beat ‘em up game is geïnspireerd door klassieke games uit de jaren 80 en 90.

In de game speel je als Art the Clown, de schurk uit de Terrifier-filmreeks. Je veroorzaakt chaos op verschillende filmsets waar films over Art worden gemaakt. De game zit vol met bloederige gevechten, donkere humor en veel actie. De stijl van de game is kleurrijke pixel art met vloeiende animaties. Je kunt samen met maximaal vier spelers lokaal spelen, terwijl je kettingzagen, hakmessen en andere wapens gebruikt om vijanden te verslaan. Elk level biedt nieuwe uitdagingen en eindbazen, begeleid door een retro chiptune-soundtrack. Kies uit zes verschillende spelmodi voor korte of uitgebreide sessies, met brutale afmakers die elk gevecht spectaculair maken.

Heb jij de Terrifier-filmreeks gekeken? Laat het achter in de reacties en bekijk hier de trailer.