Solarpunk komt 8 juni uit op de Switch 2

Uitgever rokaplay en ontwikkelaar Cyberwave hebben een releasedatum voor Solarpunk gedeeld. Deze game zal op 8 juni officieel verschijnen. Op de volgende platforms zal de game te spelen zijn: PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. Eerder was de game nog voor Nintendo Switch aangekondigd, maar die console wordt nu niet meer genoemd als platform waar de game op zal verschijnen. De trailer waarin dit nieuws bekend werd gemaakt kan je hieronder bekijken.

Solarpunk is een survivalgame in een technisch geavanceerde wereld met zwevende eilanden. In je eentje of met vrienden kan je in deze wereld gewassen verbouwen, gebouwen bouwen, voorwerpen maken en de wereld verkennen. Zoals de naam van de game al doet vermoeden, speelt de zon ook een belangrijke rol. Zonlicht, wind en water zijn belangrijke bronnen van energie die je kan gebruiken voor jouw gadgets.

