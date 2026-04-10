Graveyard Keeper II aangekondigd voor Switch (2)

In 2019 verscheen Graveyard Keeper voor onder andere de Nintendo Switch. Nu bijna zes jaar later is het tijd voor het vervolg. Uitgever tinyBuild en ontwikkelaar Lazy Bear Games hebben Graveyard Keeper II voor de Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series en pc aangekondigd. De game wordt nog dit jaar verwacht. Een trailer van dit gloednieuwe deel kan je hieronder bekijken.

In Graveyard Keeper II moet je jouw eigen middeleeuwse begraafplaats bouwen en managen. Dit doe je door flora, fauna en natuurlijk menselijke resten te oogsten voor het bouwen van machines, door processen te automatiseren en winst te maken. Ook help je bij het herbouwen van huizen en zijn er voldoende quests om te voltooien. Daarnaast moet je jouw leger van ondoden gebruiken om te vechten tegen de zombieapocalypse die het koninkrijk bedreigt.

