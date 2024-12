Sonic Racing CrossWorlds wordt gemaakt door een “elite SEGA race-game team”

Tijdens de Game Awards werd Sonic Racing CrossWorlds aangekondigd. Een nieuwe race-game met Sonic en zijn vrienden in de hoofdrol. De voorgaande Sonic race-games werden gemaakt door Sumo Digital. Een studio die we onder andere kennen van Sackboy en de laatste Little Big Planet. Zij hebben nu in een post op X bekendgemaakt dat zij niet werken aan deze nieuwe race-game. SEGA heeft nu een aantal Japanse tweets gedeeld waaruit gebruikers opmaken dat SEGA een intern “elite SEGA racing-game team” laat werken aan de game. Volgens Reddit leaker Jasonvsfreddyvs wordt Sonic Racing CrossWorlds waarschijnlijk ontwikkelt door voormalige leden van SEGA AM 2 (Out Run, Daytona USA) en SEGA AM 3 (SEGA Rally, Crazy Tax). We hoeven hopelijk niet lang te wachten voordat we weten wie de ontwikkelaars achter dit project zijn.