Universe for Sale krijgt launch trailer

Begin deze maand lieten we jullie weten dat indiegame Universe for Sale vanaf 19 december op de Nintendo Switch te spelen is. Deze veelgeprezen handgetekende game is alleen digitaal te koop in de Nintendo eShop. Momenteel is de game in de aanbieding en voor €12,74 te verkrijgen. Om de release van de game te vieren heeft uitgever Akupara Games een launch trailer gedeeld. Deze kun je hieronder bekijken.

Universe for Sale is een combinatie van een point-and-click-avontuur en een visual novel. Het speelt zich af in de wolken van Jupiter. Ontmoet Lila die de unieke gave heeft om hele universums in de palm van haar hand te creëren. Maar niet alles is wat het lijkt. Elk nieuw gezicht, of het nu die van een mens, aap, skelet of robot is, heeft zijn eigen verhaal te vertellen. Ga op onderzoek uit om het mysterie te ontrafelen.

