[DN’s Five] Wat speel jij rond de feestdagen?

De feestdagen komen eraan en de kerstvakantie is begonnen! Ben jij op zoek naar vrolijke Nintendo-games in deze donkere dagen? Zoek dan niet verder, want wij delen hier onze top 5. Mocht je het hier helemaal niet mee eens zijn, laat het dan vooral weten. Misschien maken we dan wel een deel 2.

5: Yoshi’s Crafted World

Heerlijk wegdromen in de wollige wereld van Yoshi is eigenlijk al een perfecte om deze game te spelen. Niet al te ingewikkeld, maar wel ontzettend sfeervol. De muziek helpt daar ook goed bij. Luister maar eens naar A Teeny, Tiny Universe bijvoorbeeld.

Mocht je voor een gratis variant willen gaan, dan is de Nintendo 64-versie ook heel geschikt. Yoshi’s Story is misschien wel net zo mooi!

4: Mario & Luigi: Superstar Saga

We hebben op de Nintendo Switch pas kennisgemaakt met deze reeks. Mario & Luigi: Brothership is het nieuwste deel, maar één van de eerste games is gratis te spelen op de Game Boy Advance. Dit is stiekem ook mijn favoriet. Waarschijnlijk heeft dat vooral te maken met nostalgie, maar de humor en gameplay blijven tijdloos. Om de nostalgie nog wat verder aan te wakkeren is hier een compilatievideo van reclames rond die periode.

3: Banjo Kazooie/Banjo Tooie

Deze games hebben echt een speciaal plekje in mijn hart, samen met Donkey Kong 64. De games zijn zo vrolijk en kleurrijk. In het begin moet je helaas wel even door de lange tutorials heen, maar daarna gaat er een geweldige wereld voor je open. Mijn persoonlijke favoriete soundtrack is Jinjo Village uit Banjo Tooie. Heb jij één van deze games gespeeld?

2: Super Mario Odyssey

Weer zo’n fantastische singleplayergame. Ik heb zo ontzettend genoten van Super Mario Odyssey. Mocht je deze game dus nog nooit hebben gespeeld, dan is de kerstvakantie het perfecte moment. Er valt zoveel te beleven in al de mooi vormgegeven werelden! En voor de wat oudere gamers is er zeker wat nostalgie te vinden, zoals dit fantastische level. Feest gegarandeerd!

1: Super Mario Party Jamboree

Tsja, of het hier ook feest zal zijn is vooral afhankelijk van de onderlinge sfeer. Ik vind het altijd ontzettend gezellig om een Mario Party-game te spelen met familie of vrienden. Super Mario Party Jamboree is de nieuwste game uit de reeks en in mijn ogen erg geslaagd. De minigames zijn leuk, de maps kunnen als vanouds lekker frustrerend zijn en de verschillende modi zorgen voor genoeg variatie. Na een lang potje Mario Party kun je bijvoorbeeld ook minigames spelen op de maat van de muziek. Voor mij in ieder geval reden voor een feestje en geen vechtpartij. Bij jullie ook?

Welke games ontbreken in deze lijst? Laat het ons weten en wie weet brengen wij dan wel een deel 2 uit. Geniet van de feestdagen!