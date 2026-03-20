Volledige cast voor Sonic The Hedgehog 4 bekend – 19 maart 2027 in de bioscoop

De aankondiging van de vierde film in de Sonic The Hedgehog-reeks dateert alweer uit 2024. Deel 3 verscheen in december van 2024 en bleek een hit in de bioscopen. Het werd al snel de bestverkopende film in de franchise. Voor fans van de blauwe snelheidsduivel is er nu goed nieuws, want we weten nu hoelang we nog moeten wachten. Via het het officiële X-account van de film is bekendgemaakt dat we Sonic The Hedgehog 4 vanaf 19 maart 2027 in de bioscopen kunnen bewonderen. Paramount en SEGA brengen de marketing rondom de film lekker op gang door het delen van een nieuwe ’titel reveal’-trailer. Variety doet daar nog een schepje bovenop en maakt de volledige cast van de film bekend.

Terugkerende vaste gezichten van de serie (of soms beter gezegd stemmen) zijn:

Ben Schwartz (Sonic)

Jim Carrey (die in menselijke gedaante de rol van Sonics belangrijkste antagonist Dr. Robotnik vertolkt)

Idris Elba (Knuckles)

Colleen O’Shaughnessey (Tails)

Keanu Reeves (Shadow)

James Marsden en Tika Sumpter (spelen Sonics adoptieouders)

Nieuwe namen zijn de recent onthulde Kristen Bell (Amy Rose) en Matt Berry (What We Do In The Shadows, Toast of London), Nick Offerman (Parks and Recreation, The Last of Us) en de legendarische Sir Ben Kingsley (Gandhi, Sexy Beast, Wonder Man). Details over het plot van de vierde film worden nog geheimgehouden.

