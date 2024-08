Sonic X Shadow Generations: Collector’s Edition nu te pre-orderen bij Limited Run

Ben jij fan van Sonic Generations? Dan kijk jij natuurlijk enorm uit naar de release van Sonic X Shadow Generations! Deze game is namelijk méér dan alleen maar een remake van Sonic Generations; het bevat een hele nieuwe game met Shadow in de hoofdrol. De bundel ligt vanaf 25 oktober in de winkel, maar voor de die-hard-fans komt Limited Run Games wel met een hele vette uitvoering: Sonic X Shadow Generations: Collector’s Edition:

Run through Sonic’s iconic history and experience a brand-new chapter from everyone’s favorite anti-hero, complete with this way-past-cool Collector’s Edition!



Pre-order the Sonic X Shadow Generations Collector’s Edition TODAY: https://t.co/UOvbJSPXwa pic.twitter.com/82gCnIbY9P — Limited Run Games (@LimitedRunGames) August 19, 2024

Zoals je op bovenstaande Tweet/X-post ziet, zit deze bundel vol met leuke goodies. Je oog valt natuurlijk als eerste op het beeldje, waar Sonic en Shadow poseren op een Dreamcast. Maar daar houdt het niet op, want de game komt daarnaast ook nog met een exclusieve steelbook, een artbook, de soundtrack op cd en Chao-figurines. Daarnaast krijg je 3 sleutelhangers bij het pakket: Sonic zijn sportschoen, Sonic zijn klassieke schoen en natuurlijk Shadow zijn schoen. En om het pakket compleet te maken, wordt er ook nog een jewel-case in Dreamcast-stijl meegeleverd én een genummerde kaart om de authenticiteit van dit pakket te bewijzen.

Limited Run heeft aangegeven pre-orders tussen 25 oktober en 8 november op de post te doen. Daarbij wordt ook aangegeven dat dit pakket in opdracht van SEGA door Limited Run wordt uitgegeven en dus geen onderdeel uitmaakt van de genummerde Limited Run-releases. LRG-fans hoeven deze game dus niet te kopen om toch een complete LRG-collectie te hebben. En da’s misschien maar goed, want voor $249,99 is deze collectie niet voor iedereen bedoeld.

