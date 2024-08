Morgen, 20 augustus om 00:00, verschijnt er een bijzondere Nintendo Direct

Verrassing, Nintendo kondigt plots een bijzondere Nintendo Direct aan, ditmaal is er echter geen aandacht voor specifieke games of producten die moeten gaan verschijnen. Nee, deze presentatie heet de Nintendo Museum Direct en zal gaan over het speciale museum wat wordt gebouwd. Nintendo geeft in tien minuten een tour door het Nintendo Museum wat in Kyoto gebouwd is. Dit museum moet in het najaar opengaan.

Het museum is een aantal jaar geleden aangekondigd in een Nintendo Direct. Oorspronkelijk kondigde Nintendo aan dat het museum in het voorjaar al open moest gaan. Helaas is dit vertraagd, maar het lijkt er dus op dat dit niet verder vertraagd wordt. Het museum bevindt zich in een voormalige fabriek van Nintendo en moet bezoekers een uniek kijkje gaan geven in de geschiedenis van Nintendo.

