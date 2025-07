Sony lijkt meer PlayStation-games naar de Switch 2 te willen brengen

Aan de hand van een vacature blijkt dat Sony opzoek is naar een Senior Director for Multiplatform & Account Management. In de vacature staat vermeld dat zij iemand zoeken die verantwoordelijk wordt voor het: “vormgeven en uitvoeren van de wereldwijde commerciële strategie voor PlayStation Studios-softwaretitels op alle digitale platformen naast PlayStation-hardware, waaronder Steam, Epic Games Store, Xbox, Nintendo en mobiele-platformen.”

Sony is al bezig met het brengen van games naar andere platformen naast de PC. Een voorbeeld hiervan zijn de Patapon-games, die eerder dit jaar naar de Switch kwamen. Een ander voorbeeld van een PlayStation-titel op een Nintendo-platform is LEGO Horizon Adventures, die vorig jaar naar de Switch kwam. Aan de hand van deze vacature lijkt het erop dat Sony in de toekomst een strategie gaat hanteren die een beetje op die van Microsoft lijkt. Waarbij ze hun games langzaam maar zeker naar andere platformen brengen.

