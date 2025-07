[Review] Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV – matige upgrade

Het is bijna een jaar geleden dat ik erg enthousiast was van Super Mario Party Jamboree. Het is zoals ik in mijn review omschreef één van de beste Mario Party-spellen. Nu is de Switch 2 Edition er en kun je een volledig pakket kopen of voor €19,99 een upgradepack. Dit is het eerste grote (duurdere) upgradepack dus die verwachting was redelijk hoog. Helaas is de toevoeging het niet helemaal waard.

De upgrades zitten allemaal los in het spel en veranderen niets aan het originele spel. Ik wil deze review dan ook puur focussen op de nieuwe elementen. Want helaas is de hogere resolutie die gebruikt wordt niet overal terug te zien in het spel, maar alleen in de Jamboree TV. Dat is zonde want de 1440p ziet prachtig uit dus hopelijk wordt dit nog gefixt.

Wat een goede toevoeging had kunnen zijn, is het kunnen spelen van het spel via GameShare. Zo kun je het spel lokaal spelen met andere Switches. Het beperkt je alleen tot een enkel gamebord en 30 minigames. Onderweg kan dit een leuke optie zijn, maar ik zie dit niet veel gebruikt worden. Zeker in een thuisomgeving niet.

Nieuwe features Switch 2 benut, maar te weinig

Deze uitbreiding zet alle nieuwe functies van de Switch 2 centraal. Van de muisbesturing en de microfoon tot de camera en GameShare. Hoewel het ook in verschillende modussen verwerkt zit, zijn de indrukwekkendste toevoegingen van de features verwerkt in de nieuwe minigames. Net als tijdens mijn eerdere preview was ik onder de indruk van de nieuwe creativiteit van de minigames, tenminste voor de muisbesturing. Maar mijn angst van toen is ook uitgekomen.

De uitbreiding heeft maar 20 nieuwe minigames. Hiervan zijn er 14 met muisbesturing, drie met de microfoon en drie met de camera. Je moet voor drie van de nieuwe minigames dus altijd of de Switch 2-camera hebben of een alternatieve camera. De 14 met de muisbesturing zijn goed en divers, maar voelen ook wel wat chaotisch aan. Dit laatste vind ik eigenlijk juist goed gedaan en geeft zeker als je met wat meer personen bent wat spanning. Van het maken van een dominobaan tot het sorteren van brieven en het over en weer gooien van Bob-Ombs.

Helaas kan ik dat niet echt zeggen van de minigames voor de microfoon en camera. Deze zijn sowieso uniek voor Bowser Live, een nieuwe modus die ik zo bespreek of Free Play. Tenminste die voor de microfoon. Die van de camera kunnen alleen gespeeld worden in die modus. De games zijn op zich wel grappig zoals getimed klappen, precies voor Bowser uitkomen door een wagen met geluid te bewegen en Goomba’s balanceren op je hoofd. Dit is wel echt een onderdeel waar ik teleurgesteld in ben. In Mario Party 6 en 7 zaten ook microfoon minigames en deze waren er niet alleen meer, maar ook beter opgezet. Ze voelden als echt een onderdeel van het spel, ook al was de microfoon matig.

Hier is de microfoon erg gevoelig, anderen die spelen moeten echt stil zijn als ze niet aan de beurt zijn, iets wat ik niet bij een party vindt horen. Daar tegenover staat juist de laatste minigame van Bowser Live waar je zo veel mogelijk moet bewegen en lawaai moet maken. Leuk als je geen buren hebt, met buren is het wat minder handig.

Al met al zijn het grappige toevoegingen, maar het hadden er meer mogen zijn, vooral qua de camera en microfoon. Je hoeft in elk geval zonder camera niet bang te zijn écht iets te missen. Ook al is het zien van reacties soms wel echt leuk.

Nieuwe modussen zijn grappig maar niet intens uitgebreid

Jamboree TV zit echt volledig los van het hoofdspel. In plaats van dat het nieuwe eilanden zijn binnen de originele titel bepaal je in het hoofdmenu wat je wilt spelen. Eenmaal aangekomen in de studio heb je vier keuzes. Hierin heb je Free Play een optie om echt individuele minigames los te spelen (andere opties van Minigame Island zijn niet beschikbaar), Mario Party, Bowser Live en Carnival Coaster. De laatste twee zijn gloednieuwe gamemodussen.

In Bowser Live speel je door middel van teams van twee drie rondes aan minigames. Dit kunnen microfoon games of camera games zijn. Helaas zijn het dus praktisch altijd dezelfde games, aangezien het maar drie opties per keuze heeft. Het is dus leuk voor een rondje, maar gaat al snel vervelen aangezien er geen variatie is.

De Carnival Coaster kan maar met twee spelers gespeeld worden, maar heeft wel wat meer variatie. Zo zijn er vijf achtbanen die je kunt doen. Iedere achtbaan heeft een andere moeilijkheidsgraad met de laatste die nog wel een uitdaging kan zijn. Wel had ik hier door de trailers iets meer van verwacht. Iets meer variatie in wat je tegenkomt en moet doen tijdens een rit op de achtbaan bijvoorbeeld. Toch is het een grappige modus voor een paar rondjes.

Mario Party-modus heeft twee nieuwe opties

Voor de klassieke Mario Party-modus zijn er twee nieuwe opties. Helaas geen nieuwe borden, maar wel de toevoeging van nieuwe regels. Zo kun je in teams spelen of een korte rush modus met maar vijf beurten. Wat opvalt bij de teams is dat er geen Jamboree Buddy verschijnt, op zich logisch aangezien je al een buddy hebt, maar dit werkt toch anders. Zo loop je echt los van elkaar behalve wanneer je een speciale dobbelsteen gebruikt. Ik moet zeggen dat ik dit mogelijk de leukste nieuwe regels vindt. Je kunt het namelijk goed voor elkaar opzetten door gedeelde munten en items. Zo kreeg ik een Boo Bell, die mijn partner kon gebruiken voor het stelen van een ster.

De andere modus is een soort Mario Party in de hoogste versnelling. Iedereen begint met 50 munten, een ster en een double dice. In vijf rondes moet je het spel zoals normaal spelen met minigames, en het behalen van sterren. Het is perfect voor kleinere speelsessies en door de extra items heb je ook een goed startpunt om meteen van start te gaan. Of het nu zelf achter een ster aangaan is of die van een tegenstander stelen. Je kunt praktisch alles al vanaf het begin af aan doen. Het zit goed n elkaar en geeft een leuk alternatief voor de leukste modus van het spel.

Is het het nu echt waard?

Dit vind ik een lastige om te beantwoorden. Mocht je het origineel nog niet hebben gespeeld dan kan het meteen kopen van de Switch 2 Edition prima uitpakken. Echter, ik heb moeite om het de € 19,99 los echt aan te raden. De tag team regels zijn grappig, maar voegen niet heel veel toe. Daarnaast vind ik het aanbod van nieuwe games redelijk ondermaats. De games zijn leuk, maar voor deze prijs had er wel wat meer in mogen zitten. Hetzelfde geldt voor het gebrek aan upgrades in het oorspronkelijke spel, zo heeft die geen resolutieverhoging gekregen. Al met al blijft het één van de beste Mario Party-spellen, maar de Switch 2-versie maakt het niet veel beter. Niet zoals eerdere Switch 2 Editions.