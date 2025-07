Kom van 9 t/m 16 augustus naar de Benelux Speedrunner Gathering in Nieuwegein!

Volgende maand vindt van 9 t/m 16 augustus de Benelux Speedrunner Gathering weer plaats in Nieuwegein. De Benelux Speedrunner Gathering is een weeklang evenement waarop er zeven dagen per week, 24 uur per dag in marathonvorm wordt gespeedrund om geld in te zamelen voor MIND, een organisatie die zich inzet voor het verbeteren van psychische gezondheid. De speedrunmarathons worden uitgezonden op het Twitch-kanaal van BSG. De organisatie verwacht dat er tijdens het evenement tussen de 500 en 1000 kijkers zullen zijn. Naast het Twitch-kanaal kun je er ook voor kiezen om het evenement fysiek te bezoeken.

De Benelux Speedrunner Gathering vindt plaats in het Fletcher Hotel in Nieuwegein. Een dagticket voor het evenement kost 25 euro, en een weekticket kost 85 euro. Op het evenement kun je, naast het volgen van de stream, ook andere gamers ontmoeten en samen (board)games spelen. Het is een gezellige ontmoetingsplaats om gelijkgestemden te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.

Zien we jou ook op het evenement? Laat het weten in de reacties!