Sony wilt mogelijk Kadokawa Corporation overnemen

Volgens een rapportage van Reuters wilt de Sony Group Corporation mogelijk Kadokawa Corporation overnemen. Nu zegt de naam van dit bedrijf je mogelijk niet zo veel, maar toch hebben ze flink wat bekende titels. Hoewel ze veel verschillende onderdelen hebben in onder andere anime en publicatie, hebben ze ook verschillende game development studio’s onder zich.

De bekendste hiervan is From Software, welke natuurlijk vooral bekend is van Elden Ring en Dark Souls, maar ook studio’s met een nauwe band met Nintendo en The Pokémon Company. Zo heb je Spike Chunsoft, welke sinds het begin verantwoordelijk is voor Pokémon Mystery Dungeon. De laatste belangrijke naam is Acquire, een studio die bekend staat om games als Octopath Traveler en recentelijk Mario & Luigi: Brothership hebben afgerond voor Nintendo.

Wat een eventuele overname betekent, is natuurlijk niet bekend. Waarschijnlijk zullen zowel Pokémon Mystery Dungeon en Acquire op een manier door blijven gaan, ook al neemt Sony het bedrijf over. Sowieso zijn de gesprekken op het moment vooral in de vroege fase. Tenminste als we een bericht van Nikkei moeten geloven.