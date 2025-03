Sorry We’re Closed krijgt launchtrailer + fysieke versie op komst

Afgelopen maand werd bekend dat de veelgeprezen horrorgame Sorry We’re Closed naar de Nintendo Switch zou komen. Inmiddels is de release een feit en daar hoort natuurlijk ook een launchtrailer bij. Daarnaast is bekendgemaakt dat de game ook een fysieke release zal krijgen. Daarbij krijg je niet alleen de game zelf, maar ook een aantal leuke bonus items. Je ziet de fysieke versie hierboven afgebeeld en het is momenteel mogelijk de game hier te pre-orderen. De launchtrailer van de game kun je hieronder bekijken.

Sorry We’re Closed kwam oorspronkelijk afgelopen november naar Steam, waar het sindsdien overweldigend positieve reviews ontvangen heeft. Sommigen van deze reviews zetten het in hetzelfde rijtje als andere grote in het horror-genre, zoals Resident Evil en Silent Hill. Het verhaal volgt Michelle in haar laatste dagen terwijl ze een vloek probeert te breken die op haar is geplaatst door een machtige demon. Help (of hinder) de vele personages in het leven van Michelle terwijl je je vrijheid probeert terug te krijgen en de dood uit handen probeert te blijven.

Ben jij een fan van horrorgames en ga jij Sorry We’re Closed een kans geven? Laat het ons hieronder weten!