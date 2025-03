[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 11

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Fate Reawakened

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99– 12 maart 2025

Fate is een serie dungeon crawler action adventure games, waarvan de eerste in 2005 verscheen. Nu, 20 jaar later, hebben zowel de eerste als de drie vervolgen een nieuw jasje gekregen en zijn ze klaar gemaakt voor een hele nieuwe generatie. Geniet van meer polygonen, realtime-belichting, ambient occlusion, extra talen met volledig gelokaliseerde stemmen en nog veel meer. De upgrades zijn bedoeld om je dieper de game in te trekken, terwijl ze trouw blijven aan wat FATE zo speciaal maakt.

Bezoek opnieuw het pitoreske dorpje Grove en omgeving en bereid je voor om de Dungeon Gate te betreden, de procedureel gegenereerde kerkers waarin roem en rijkdom op je wachten. Stel je vechtkunsten op de proef terwijl je nieuwe items en wapens vind, en probeer zo diep mogelijk te komen en je quest te halen. Fate Reawakened bestaat verder uit alle vier de games: Fate, Fate: Undiscovered Realms, Fate: The Traitor Soul en Fate: The Cursed King.

On Your Tail

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99– 6 maart 2025

On Your Tail is een ‘zomers detective verhaal life-sim’ welke zich afspeelt in het zeedorpje Borgo Marina in Italië. Jij volgt het verhaal van Diana, een detective die op vakantie gaat naar deze zomerse plek om te ontspannen op het strand. Maar die vakantie wordt al snel verstoord door een mysterie dat je aandacht nodig heeft. Gelukkig krijg je tijdens het oplossen van dit mysterie ook tijd om te ontspannen met spelletjes op het strand, te vissen of het koken van heerlijke lokale gerechten. De game wordt ontwikkeld door Memorable Games, een Italiaans team dat vooral inspiratie vond in hun eigen kindervakanties aan de Italiaanse kust. Verwacht dus veel charmante plekken die gebaseerd zijn op echte locaties, maar dan met een dierlijke twist.

Is It wrong to try to Pick Up Girls in a Dungeon? – Fulland of Water and Light

Prijs in de Nintendo eShop: €48,99– 13 maart 2025

Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? is de ontzettend lange naam van een populaire manga en anime serie, waarin je de verhalen volgt van Bell Cranel, een amateur avonturier. Deze avonturen spelen zich af in de stad Orario, waaronder een enorm labyrinth genaamd “Dungeon” ligt. Avonturiers doorzoeken dit labyrinth om sterker te worden en om de ‘crystal shards’ te verzamalen die verslagen monsters achterlaten.

Is It wrong to try to Pick Up Girls in a Dungeon? – Fulland of Water and Light is een side-scrolling adventure game, met een compleet nieuw avontuur, gebaseerd op het originele concept van serie schrijver Fujino Omori. Het verhaal speelt zich af in Orario, maar niet diegene zoals we hem kennen. Op een dag veranderde de stad namelijk compleet, nadat deze zonder waarschuwing overstroomde. Speel als Bell Cranel en Ais Wallenstein terwijl ze beide magie en hun zwaardvechten vaardigheden gebruiken om de vele vijanden te verslaan en de levels vrijspelen. Ontmoet vrienden en vijanden en volg de avonturiers terwijl ze langzaam maar zeker verborgen geheimen boven water trekken en erachter komen wat er gebeurd is.

Wat verder verschijnt in de week van 10 tot en met 16 maart

11 maart – Beyond the Ice Palace II

11 maart – Centum

11 maart – Chained Through Hell

12 maart – Fate Reawakened

12 maart – 3D Don’t Die Mr. Robot!

12 maart – Expelled! – An Overboard! Game

12 maart – Be Brave Barb

12 maart – Alehouse Tavern Simulator

13 maart – Moorhuhn Kart 4

13 maart – Mini Football Cup

13 maart – Endless Deaths

13 maart – Idle Devils Deluxe

13 maart – Trap Yuri Garden

13 maart – One BTN Bosses

13 maart – BEAST: Bio Exo Arena Suit Team

13 maart – EGG Console ‘Super Zenon Gamma 5’ PC-8801mkIISR

13 maart – The Hungry Lamb

13 maart – JustAxe

13 maart – Korean Drone Flying Tour: Ganghwa-do

13 maart – Escape Site 13

13 maart – Ringo’s Roundup

13 maart – Witchroid Vania

13 maart – Quiz: 50 ways to Read Kanji

13 maart – World Flag Master

13 maart – K-pop Idols Dating Anime Love

13 maart – Apple Knight 2

14 maart – MLB The Show 25 – Digital Deluxe Edition

14 maart – Train Traffic Manager – Elite Edition

14 maart – Knights & Guns – Epic Edition

14 maart – Hyper Mirror Run

14 maart – Wine Factory Simulator

14 maart – Dark Receipt

