Soul Stalker krijgt Switch-versie

Soul Stalker verschijnt eind deze maand op de Nintendo Switch. Deze bullet-heaven roguelike waarin je tegen grote hordes vijanden vecht is sinds vorig jaar te spelen op Steam, waar het grotendeels positief ontvangen is. De game is daar momenteel nog in early access, maar zal op 24 oktober de volledige release zien. Dit is ook de datum waarop de game op de Switch verschijnt. Benieuwd geworden naar deze titel? Hieronder kun je alvast een trailer bekijken.

Het uitgangspunt van Souls Stalker is simpel: versla zoveel mogelijk vijanden! In deze bullet-heaven roguelike neem je de rol aan van een beheerder van zielen die gebonden zijn aan de aarde. Het is aan jou om de vele verschijningen te verslaan die achter deze zielen aanzitten. Vecht met 4 tot 6 wapens tegelijkertijd, waarbij je kunt kiezen uit meer dan 35 wapens. Natuurlijk kun je ook je vaardigheden uitbreiden door verschillende voorwerpen en huisdieren mee te nemen, en kun je uiteindelijk kiezen uit meer dan 21 verschillende personages om het gvecht aan te gaan. Versla de verschijningen, evolueer je wapens en wordt een macht die niet te stoppen valt!