[Preview] Een kijkje bij 8BitDo – Brengt retro naar de moderne tijd

Nostalgie is iets heel krachtigs. 8BitDo weet daar heel goed op in te spelen, want waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? We mochten er tijdens gamescom al even van genieten.

Een rondleiding door al het moois

Wij kregen op de drukke beursvloer een goede indruk van alles wat 8BitDo te bieden heeft. Van gelimiteerde controllers, tot allerlei toepassingen rondom controllers. Er waren echt heel veel mooie uitvoeringen te vinden hier. Geen wonder dat die wel achter glas zaten. Aan de ene kant was het leuk om op deze plek een afspraak te hebben. We zagen namelijk veel controllers in actie door het publiek. Echter was het door de drukte lastig om zelf wat uit te proberen. Gelukkig kreeg ik wel de kans om even een GameCube-controller vast te houden. Deze was gemodificeerd tot een draadloze controller, hoe gaaf was dat! Het bedrijf beloofde ook dat ze recht zouden doen aan de kwaliteit van Nintendo zelf.

Het ‘do it yourself’-pakket voor zo’n draadloze GameCube-controller bestaat namelijk niet alleen uit hardware voor de binnenkant om de controller draadloos te maken, maar er worden ook gewoon nieuwe joysticks bij geleverd. Volgens 8BitDo is het pakket zo simpel mogelijk gemaakt, waardoor iedereen de aanpassingen aan de controller kan uitvoeren. Er hoeft bijvoorbeeld niet gesoldeerd te worden. Ondanks deze beloftes vind ik het er in onderstaande video toch nog wel lastig uitzien. Maar vooral; eng om je oude Nintendo GameCube-controller te moeten openmaken. Wellicht zijn jullie als lezers wat handiger, of zou je dit ook niet fijn vinden?

Er zijn overigens nog veel meer ombouwpakketten. Je hebt ze bijvoorbeeld voor de Nintendo 64, SNES en NES-controller. Een leuke en handige manier dus om controllers wat moderner te maken. Na de ombouw zijn ze namelijk ook te gebruiken op je Nintendo Switch of met een ander apparaat wat BlueTooth ondersteunt.

Gelimiteerde uitgaves

Naast de mogelijkheid om controllers draadloos te maken, geeft 8BitDo ook gelimiteerde uitgaven van controllers uit. Zo is er recent een Black Myth Wukong-controller verschenen. Het bedrijf is trots op hun producten en dat was goed te merken. In een korte speelsessie met de GameCube-controller viel dat ook op. Er was weinig lag en de knoppen waren van goede kwaliteit. Hoewel het misschien geen originele knoppen meer waren, lagen ze goed in de hand en speelde het fijn.

Een blik op hun website geeft een mooi overzicht van alle mogelijkheden die er zijn. Een opvallende verschijning vond ik toch wel de ‘arcade stick’. Een heerlijk nostalgisch groot apparaat om games mee te spelen. Jammer genoeg zat hij op de beursvloer achter glas, maar ik zou graag eens een poging willen wagen met deze controller.

8BitDo is goed bezig

Ik kan niet anders zeggen dan dat 8BitDo hart voor de zaak heeft. Ze vertellen enthousiast over hun kwalitatief goede producten. Het zal moeten uitwijzen of de controllers echt duurzaam zijn en ook op latere leeftijd nog steeds zo goed blijven werken. De eerste indruk is echter heel goed. Met name de mogelijkheid om oude controllers, nieuw leven in te blazen sprak me erg aan. Ze liggen nu toch veel stof te happen. De enige keren dat ze uit de kast worden gehaald, is tijdens een nostalgisch weekend met vrienden. Het is tegenwoordig zelfs zo dat ik vaker de Nintendo Switch aanzet, dan de moeite neem om oude consoles aan te sluiten. Tegenwoordig staan er heel veel oudere games ook gewoon in de Nintendo Switch Online-bibliotheek.

