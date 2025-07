[Special] Onze favoriete designs van Pokémon TCG Black Bolt & White Flare

Pokémon TCG heeft recentelijk twee deelsets uitgebracht. Deze laatste sets van Scarlet & Violet draaien niet om deze generatie, maar juist om de vijfde. In deze sets samen zitten alle Pokémon uit Unova, gelijkend aan de 151 set die de originele Kanto Pokémon bevatte. Hoewel de hobby nu meer geplaagd wordt door scalpers hebben we van Pokémon toch een paar pakjes mogen openmaken. Die opening kun je op Instagram terugzien en hoewel we helaas geen geweldige pulls hadden wilden we toch een artikel wijden aan de kaartartwork die we het gaafste vonden. Deze designs hebben niet echt een bepaalde volgorde, maar mocht je zelf een bepaalde kaart hebben die je graag zou willen hebben, laat het vooral weten in de reacties. Mocht je alle kaarten willen zien, kijk dan vooral op de Black Bolt en White Flare pagina’s van Serebii.

Normale kaarten zijn ook al uitstekend

Heel eerlijk, zijn er veel te veel prachtige kaarten in deze set, zowel normale als full art. Voor dit artikel hebben we er echter 15 uitgekozen. Drie van onze keuzes zijn normale kaarten. Hoewel het artwork een stuk kleiner is voor deze kaarten, hebben ze iets unieks. Golurk bijvoorbeeld is gekozen vanwege de prachtige achtergrond. Het gebruik van het donker worden met een beginnende sterrenhemel past goed bij deze Pokémon, aangezien de oorsprong niet zeker is en deels mysterieus.

De tweede is Tepig. Niet omdat het een bijzondere artstijl is, maar simpelweg door de eenvoud van het geluk van de kleine Pokémon. Tepig is zielsgelukkig door een grasveld aan het huppen en de gezichtsuitdrukking maakt het een enorm schattige kaart. De laatste normale kaart is Litwick. Deze Ghost-type Pokémon is in deze kaart volledig in zijn element tussen alle kaarsen. Hoewel de andere kaarsen geen Pokémon zijn zie je duidelijk dat de omgeving toepasselijk is voor deze Pokémon.

Full art is echt van hoog niveau

Wanneer we kijken naar full art kaarten is er duidelijk meer ruimte voor details. Voor Foongus zie je hem geplaatst in een bos met silhouetten van bomen op de achtergrond, maar wat het meeste opvalt, is dat er een flink aantal diverse paddenstoelen om de Pokémon heen groeien. Natuurlijk is Foongus zelf een paddenstoel, maar zo’n diverse groei bij elkaar zorgt voor een kleurrijk en gedetailleerd geheel.

De twee volgende die aandacht verdienen is meteen een evolutielijn. Met Larvesta en Volcarona heb je een bijzondere lijn te pakken en binnen de game ook een flink sterke Pokémon. Voor Larvesta ben ik niet alleen onder de indruk van de kleinere details of het nu het boomschors is, de stenen aan de rivieroever of de bladeren. Het kleurgebruik van met de zon en het licht in de lucht ziet er buitengewoon mooi uit. Het doet me erg denken aan de speciale Mew uit 151. Met Volcarona is het een beetje gelijk qua reden. De details van de omgeving zijn prachtig vormgegeven, maar ook hier is het getekende licht bijzonder. Volcarona is hier het licht in een donker en besneeuwd bos en details als verlichte sneeuwvlokken zijn uitstekend gedaan.

Op naar drie water-type Pokémon. Met als eerste Palpitoad deze is zo mooi door het kleurgebruik. Hoewel de omgeving relatief simpel eruitziet, is het regenboogachtige kleurgebruik uitstekend gedaan en lijkt het alsof het water wat hij met zijn tong raakt kapot gaat op de kaart. Niet veel bijzonders om te noemen, maar gewoonweg mooi kleurgebruikt.

Tirtouga is een persoonlijke favoriet. Ook hier is het kleurgebruik uitstekend met prachtige koralen, maar het geeft ook een beetje het idee van een bijzondere onderwaterwereld door de ruïnes. Als een scuba-duiker weet ik hoe bijzonder de onderwaterwereld kan zijn, dus deze kaart mocht ook zeker niet ontbreken in de lijst. Dan hebben we nog Ducklett. Wat deze zo leuk maakt, is de kijkhoek. Door vanaf onder water naar boven te kijken heb je de laag water die op plekken net wat het beeld vervormt. Net als met echt water. De kleine details als luchtbellen en de planten zijn hier ook weer uitstekend gedaan.

De laatste drie normale Pokémon. Met als eerste Sandile die half onder het zand verstopt zit. Meestal hebben Sandile kaarten de Pokémon boven de grond of maar gedeeltelijk zichtbaar. Deze kaart laat de relaxte houding van de Pokémon onder het zand zien en geeft het idee dat die lekker aan het chillen is. Dwebble is ook één van mijn absolute favorieten. Dit eigenlijk door een simpel detail. De reflectie in de fles en de Dwebble die er naar kijkt. Door de grote ogen en dat kleine mondje waardoor het bijna lijkt dat echt met verbazing kijkt, maakt het een humoristische afbeelding. Dan nog de Zorua, ook hier zijn de details prachtig, maar vooral de maan is toepasselijk bij wat voor soort Pokémon Zorua nu is. De kleuren zijn niet te fel, maar ook niet te flets, iets wat snel gebeurd wanneer er een nachtelijke omgeving gemaakt wordt.

De laatste drie kaarten zijn die van legendarische Pokémon. Sowieso zijn deze stuk voor stuk prachtig qua kleurgebruik. Cobaldion heeft bijvoorbeeld een prachtige aurora borealis, Zekrom heeft een prachtig contrast tussen de donkere wolken en bliksem met de gele bliksem en Reshiram heeft verschillende kleuren vlammen en een prachtig oog wat licht lijkt te geven. De setting van deze Pokémon passen ook perfect er bij. Ook al is Cobaldion niet per se een Pokémon uit een koud gebied past het bij de inspiratie uit de echte wereld.