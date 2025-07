Nieuwe trailer onthuld voor VARLET

Eind april kondigden uitgever FuRyu en ontwikkelaar AQURIA hun nieuwste game VARLET aan. De game verschijnt op 28 augustus wereldwijd op de Nintendo Switch. Eerder al werd de openingsvideo van deze school-life RPG gedeeld. Deze video toonde de beelden die je als eerste te zien krijgt bij het opstarten van de game. Met de release in aantocht, is er nu een nieuwe (Japanse) trailer onthuld. Deze wat langere video geeft een goede indruk van de gameplay van VARLET.

De game speelt zich af op Kousei Academy, een middelbare school. Je speelt als de protagonist die lid is van de School Support Services. Deze club moet ervoor zorgen dat alle problemen op school opgelost worden. En problemen die zijn er genoeg. Na de invoering van de cross-reality Johari beginnen de verlangens van de leerlingen te groeien. Ze zoeken aandacht en bevestiging van elkaar. Tot de geruchten rondgaan dat als het verlangen te groot wordt mensen verdwijnen in Glitches en zij vervangen worden door monsters uit diezelfde Glitches. Het is aan de protagonist om banden op te bouwen, vijanden te verslaan en de school te redden. Wil je nog meer te weten komen over deze game, neem dan een kijkje op de officiële website.

Staat VARLET op jouw wensenlijstje? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn benieuwd!