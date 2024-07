Speed Overflow rent zich een weg naar de Switch

Wat je ook doet: blijf rennen!

Happy Player en MyACG Studio hebben aangekondigd dat Speed Overflow binnenkort naar de Switch komt. Deze ‘bulletheaven’ roguelite kwam ongeveer een jaar geleden uit op steam, waar het grotendeels positief ontvangen is. Wie benieuwd is naar deze titel kan hieronder een korte gameplayvideo bekijken, waarbij de game op de Switch getoond wordt. Speed Overflow is vanaf 25 juli te downloaden in de Switch eShop.

Speed Overflow is een zogeheten “bulletheaven”, een roguelite game waarin je grote hoeveelheden monsters verslaat en probeert te overleven tot de timer op is. In deze game draait het allemaal om snelheid. Wat je ook doet en met welke van de 10 helden je ook speelt, blijf vooral rennen! Je hebt in de game zelf dan ook maar twee acties: “Burst” en “Dash” Bekijk de situatie, gebruik je skills en versla de enorme hordes monsters die jou kant op komen. Met meer dan 100 exclusieve upgrades, 130 universal upgrades, verschillende boss upgrades en unieke talenten moet je toch een keer van die timer winnen!