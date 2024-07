Geniet van de zomer in Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid

Het avontuur start al op 6 augustus 2024!

Vorig jaar verscheen Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid in Japan. Redelijk onverwachts is er nu een westerse release aangekondigd voor de Nintendo Switch. En zelfs al op korte termijn, want de game komt op 6 augustus al uit en zal exclusief digitaal beschikbaar zijn. Bovendien zal er vanaf 30 juli een demo beschikbaar zijn in de Nintendo eShop.

In de game komt er een circusgroep aan in Yomogi Town. Daar in dat stadje staat de zoon van de spreekstalmeester een bijzondere zomer te wachten. Hij kan de gehele stad in een grote open wereld verkennen. En wat hij doet, kan hij zelf weten. Zo kan hij onder andere vissen, de bewoners helpen of insecten vangen. Op de officiële site is nog wat extra informatie te vinden. Een game waar deze mee kan vergelijken is Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation -The Endless Seven-Day Journey-.

Kaz Ayabe heeft een speciale boodschap ingesproken die je hieronder kan bekijken. Kaz Ayabe heeft al meerdere games gemaakt rond de thema’s zomervakantie en nostalgie. Deze game is zijn meest recente werk.

Daarnaast is er ook een boodschap van Yasuhiro Wada verschen. Hij heeft als producer aan deze game gewerkt.

Hoe lijkt jou Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid? Laat het ons weten in de reacties!