Stars in the Trash komt naar de Nintendo Switch!

Valhalla Cats heeft aangekondigd dat hun nieuwe game Stars in the Trash onderweg is naar de Nintendo Switch. De pc-versie verschijnt al volgende maand, en kort daarna kunnen Switch-spelers van het unieke avontuur genieten.

In deze narratieve platformer speel je als Moka, een verwende kat die besluit haar comfortabele huis te verlaten om de wereld te verkennen. Moka is klaar met het saaie leven binnen en gaat op zoek naar avontuur, waarbij ze een emotionele reis maakt vol actie, verkenning en uitdagende puzzels. Tijdens haar tocht ontmoet ze nieuwe vrienden, neemt ze het op tegen verschillende vijanden en probeert ze uit de klauwen van een angstaanjagende kennelhouder te blijven. Stars in the Trash combineert een handgetekende waterverfstijl met de magie van klassieke animatiefilms en biedt een verhaal vol vriendschap en groei.

Benieuwd naar Moka’s avontuur? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!