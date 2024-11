[Gerucht] Nintendo bereid zich voor op een gigantische launch voor de Switch 2

Volgens een nieuw gerucht bereid Nintendo zich voor om 7 miljoen Switch systemen te produceren voor de lancering van de Switch 2.Dit gerucht komt van een gebruiker op Famiboards. Het gaat om dezelfde gebruiker die vorige maand een schets deelde van hoe de console eruit moet komen te zien. Hij heeft nu een bericht in code gedeeld. In dit bericht suggereert hij dat Nintendo hun streefcijfer voor de lancering van de Switch heeft afgerond. Hoewel het gedecodeerde bericht geen exacte nummers geeft, heeft de gebruiker aangegeven dat het Nintendo’s doel is om “2.5 keer het aantal consoles te produceren dan ze deden in maart 2017”. Nintendo gaf in maart 2017 aan dat ze 2.74 miljoen Switch consoles hadden verkocht. Wanneer je dit getal vermenigvuldigd met 2.5 kom je uit op 6.85 miljoen verkochte consoles.

Voor de launch van grote consoles is de vraag vaak velen malen groter dan het aanbod. Wat leidt tot maandenlange tekorten. Dit gebeurde bij zowel de PS5 als de originele Switch in 2017. Nintendo lijkt dit nu tegen te willen gaan met hun productie target van 7 miljoen. Of ze al deze systemen ook rondom de launchperiode gaan verkopen is nog maar de vraag. Maar een goede beschikbaarheid van de console is in ieder geval beter dan eindeloos websites doorzoeken en je inschrijven op winkellijsten om hem na maanden pas te kunnen bemachtigen. Als dit gerucht waar blijkt te zijn, dan bereid Nintendo zich hiermee voor op één van de grootste console lanceringen aller tijden.

Er is op dit moment nog weinig officieel bekend over de Switch 2. Het laatste officiële nieuws is dat die backwards compatible is met de normale Switch. De console moet echter voor het einde van maart worden aangekondigd. Hierna zullen we pas te horen krijgen wanneer die verschijnt en of Nintendo er echt zoveel gaat produceren.

Geloof jij dat Nintendo echt 7 miljoen stuks gaat produceren voor de lancering van hun nieuwe console? En denk jij dat dit aantal de scalpers voorlopig zal tegenhouden? Laat het weten in de reacties!