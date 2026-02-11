[Gerucht] Pokémon FireRed en LeafGreen komen terug

Over iets meer dan twee weken is het Pokémon Day en terwijl de verwachting is dat we dan meer horen over de toekomst van Pokémon, is er mogelijk ook een terugblik. Riddler Khu, een bekende Pokémon leaker met normaal gesproken cryptische hints heeft nu iets heel duidelijks geplaatst.

Hij zegt namelijk dat Pokémon FireRed en LeafGreen binnenkort zullen terugkeren. Deze games verschenen oorspronkelijk in 2004 voor de Game Boy Advance en waren volledige remakes van de eerste generatie. Een andere leaker wordt vervolgens gequote door Centro Leaks met extra informatie. Zo zou het gaan om een losse en betaalde release, dus geen Nintendo Classics. Ook moet er HOME compatibility in zitten.

They will return soon~ pic.twitter.com/hwB2Ntsn8H — Khu Beating Around The Bush (@Riddler_Khu) February 11, 2026

Nu moet dit natuurlijk met een redelijke lading zout genomen worden, maar mocht het kloppen is dat de tweede keer dat we de eerste generatie Pokémon op de Switch krijgen. Verder zou de keuze voor een losse release logisch zijn. Doordat Nintendo Classics ondersteuning heeft voor save states is dat geen optie voor Pokémon in verband met klonen. Dat zou de functionaliteit met HOME in de weg zitten, iets wat ook weer een logische toevoeging is. De 3DS releases van generatie 1 en 2 had bijvoorbeeld ook ondersteuning voor Pokémon Bank.