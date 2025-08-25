Suda51 onderzoekt of Romeo Is a Dead Man technisch mogelijk is op Switch 2

Romeo is a Dead Man is de nieuwste game van Grasshopper Manufacture. Deze veelbelovende 3rd-person RPG is vooralsnog niet aangekondigd voor de Nintendo Switch 2, maar alle hoop daarop is nog niet vervlogen. In deze futuristische bloederige game kruip je in de huid van Romeo Stargazer, een bounty hunter die de meest zware criminelen opzoekt door de hele ruimte.

Ondanks dat de game nog niet is aangekondigd voor de Switch 2, gaat Suda51 wel onderzoeken of dit technisch mogelijk is. Suda51 kennen we onder andere van de No More Heroes-spellen en heeft absoluut liefde voor Nintendo. Recentelijk liet hij ook weten te hopen dat een Switch 2-versie gaat lukken. Of de game naar Nintendo’s nieuwe console komt is dus alles behalve zeker, maar uitgesloten is het ook nog niet. Suda51 zei hierover tegeover GameXplain het volgende:

“Right at this moment, we’re in the middle of doing a bunch of tests and stuff basically to see if we can put it on Switch 2. I personally would love to get it on the Switch 2. I’m hoping it’s going to work out. It just depends on the results of this testing we’re doing. If Epic ends up working out for us – it’s made with Unreal Engine – and if it works out on Switch 2, then we’re going to do what we can to put it on Switch 2.”







