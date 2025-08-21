[Hands-on] Bubsy 4D – Een verrassende terugkeer

Zeker de wat oudere gamers kennen ongetwijfeld de Bubsy-games van vroeger. In de serie zijn 6 platform-titels verschenen met in de hoofdrol de oranje kat Bubsy. Voor fans van de serie zijn het momenteel mooie tijden. Want niet alleen verschijnt binnenkort de eerder onthulde collectie met de eerste vier games, Atari zal ook een gloednieuw deel uitbrengen met als titel Bubsy 4D. Wij konden op Gamescom al aan de slag met deze nieuwe en net aangekondigde titel!

Verrassend

Heel eerlijk, de aankondiging van Bubsy 4D vond ik best verrassend. Ondanks dat ik zelf echt wel heb genoten van vroegere Bubsy-games, wist de mascotte het qua populariteit bij lange na niet te halen bij bijvoorbeeld Mario en Sonic. Bovendien werd Bubsy 3D door sommige zelfs genoemd in lijstjes met de slechtste games ooit. Een gedurfde zet dus om een nieuw deel te maken. Maar zo verrassend als ik de aankondiging vond, zo verrassend positief is mijn eerste indruk na het spelen van Bubsy 4D op Gamescom. Bubsy 4D zou zomaar eens een hele vette platformer kunnen worden! Allereerst kent de game een geweldig getekende artstijl die Bubsy als personage enorm goed naar voren laat komen. Ook de omgevingen ogen gedetailleerd en mooi, en voor een vroege demo draaide de game al erg soepel. Maar ook met de gameplay lijkt het meer dan goed te zitten!

Gameplay

De game is opnieuw een platformer en dus ren, spring en zweef je opnieuw met Bubsy over buitenaardse planeten, vecht je tegen robotschapen en valt er genoeg te verzamelen. Dit keer kun je bovendien ook rollend door delen van levels heen met Bubsy’s nieuwe haarbal-vorm! Een soort Monkey Ball-element wat verrassend leuk uitpakte, mede doordat de besturing ervoor erg fijn aanvoelt. De combinatie van rennen, springen, zweven, rollen en vechten maakt de gameplay net wat gevarieerder. De tutorial die we mochten spelen laat je al snel kennismaken met de basis, waarna we het eerste level konden spelen. Deze was al verrassend uitdagend voor een eerste level. Bubsy zal dan ook geen enorm makkelijke platformer worden, maar dit is een bewuste keuze liet de ontwikkelaar weten. Gelukkig werkte de besturing al erg fijn en soepel, voor ik het wist rende en rolde ik door het level. Met name de rol-elementen pakken echt leuk uit. Het leuke is dat de gameplay deels herkenbaar is uit eerdere delen, maar deels dus ook vernieuwend.

De levels worden aan elkaar gepraat door oprecht leuke scenes, grappige stemmen en herkenbare personages. Bubsy’s oude vijanden, de ‘wollen’, hebben alle schapen op aarde gestolen welke terugkeren als dodelijke BaaBots. Bubsy moet door de ruimte reizen om de BaaBots te stoppen en krijgt daarbij hulp van zijn groep vrienden. Verwacht vooral een laagdrempelig en komisch verhaal, wat prima past bij Bubsy. De leuk gemaakte filmpjes zorgden er in elk geval in het begin voor dat je al snel met een lach op je gezicht kijkt en speelt!

Al met al heb ik best hoge verwachtingen van Bubsy 4D. De game wordt overduidelijk met liefde voor de serie gemaakt. De game lijkt een solide platformer te worden waarbij ook nog elementen als time-trials en online rankings zullen worden toegevoegd, voor de echte speedrun-fanaten. De ontwikkelaar liet ons al een van zijn speedrun-sessies zien, en dat was veelbelovend en behoorlijk indrukwekkend. Hierbij merk je opnieuw dat de stabiele besturing bijdraagt aan het feit dat je snel door levels heen kan rennen wanneer je deze goed onder de knie hebt. Het is nog afwachten hoe de verdere game uitpakt, maar een sterk begin mag zeker genoemd worden! Check vooral ook onderstaande trailer mocht je die nog niet hebben gezien.

Bubsy 4D zal onder andere naar de Nintendo Switch 1&2 komen, maar een exacte releasedatum is nog onbekend.