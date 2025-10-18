Summer Game Fest keert volgend jaar in juni terig

Summer Game Fest had ook dit jaar weer de nodige verrassingen em game journalist en presentator Geoff Keighley heeft nu aangekondigd dat het evenement volgend jaar in juni weer terug zal keren. Op X meld hij dat het event ook in 2026 weer aanwezig zal zijn en dat Summer Game Fest volgend jaar een spectaculaire, cross-platform showcase van wat de toekomst in videogames te bieden heeft moet gaan worden. Volgend jaar krijgen we alweer de zevende editie van het event voorgeschoteld. In de lente van volgend jaar zullen de tickets in de verkoop gaan.

📅 SAVE THE DATE 📅@SummerGameFest streams LIVE on Friday, June 5, 2026.



📍 From the iconic @DolbyTheatre in Los Angeles.



🕹️ A spectacular, cross-platform showcase of what’s next in video games.



🌟 Public tickets available Spring 2026. pic.twitter.com/CNVCGycqJC — Geoff Keighley (@geoffkeighley) October 14, 2025