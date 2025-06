LEGO Party aangekondigd voor Nintendo Switch

De Deense speelgoedgigant was goed vertegenwoordigd tijdens de Summer Game Fest-editie van dit jaar. Eerder werd co-op-game LEGO Voyagers al aangekondigd, een onthulling die later werd gevolgd door die van LEGO Party. Ook deze moet later dit jaar verschijnen. De game wordt uitgegeven door de nieuwe publisher Fictions en ontwikkeld door SMG Studio. Onderaan dit artikel is de trailer te bekijken.

De naam verraadt waarschijnlijk al dat LEGO Party een partygame gaat zijn. Fans van de Mario Party-games zullen meteen overeenkomsten herkennen in de onderstaande trailer. Verschillende elementen lijken vergelijkbaar te zijn, zoals het speelbord en de gouden sterren steentjes die je moet verzamelen. Wie Mario Party leuk vindt, zal zich wellicht ook met LEGO Party kunnen amuseren. Het leuke aan deze game is dat je niet gebonden bent aan bestaande personages. Met een waar arsenaal aan minifig-onderdelen zijn de mogelijkheden voor je eigen personages vrijwel eindeloos. Je speelt door knotsgekke Challenge Zones en 60 verschillende minigames gebaseerd op verschillende LEGO-reeksen, zoals Ninjago, Pirates en meer. De executive producer bij Fictions, Evan Icenbice, deelt hoe trots hij op deze nieuwe game en hun samenwerking let LEGO is. LEGO brengt mensen samen, en dat is precies wat LEGO Party ook gaat doen.

Ondanks dat LEGO Party een partygame is, zal de game ook prima individueel te spelen zijn. Kies je toch voor multiplayer, kun je dat zowel online als lokaal doen. Precies wat je van een partygame mag verwachten.

Ga jij LEGO Party spelen als hij uitkomt? Of ben jij juist een echte Mario Party-purist? Laat het ons weten in de comments!