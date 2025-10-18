Switch-versie House of Golf 2 krijgt eindelijk releasedatum

Vorig jaar rond deze tijd werd bekend gemaakt dat House of Golf 2, een populaire golf-game met meer dan 100 holes, naar de Switch kwam. Het doel was toen om de game nog voor het eind van het jaar naar de Switch te brengen, maar dat is niet gelukt. Waarom is niet helemaal duidelijk, maar een jaar later kunnen we nog steeds geen balletjeslaan op de Switch. Maar daar komt eindelijk verandering in. Een vermelding op de Switch eShop is namelijk verschenen, welke aangeeft dat de game op vanaf 30 oktober te spelen is. Wie is vergeten hoe de game eruit ziet kan hieronder een oude trailer bekijken.

House of Golf 2 is een golf game die het principe van mini-golf gebruikt: leuke, kleine banen met grappige puzzeltjes en uitdagingen. Met meer dan 100 verschillende holes zul je wel even bezig zijn voordat je alle obstakels, vallen en andere moeilijkheden onder de knie hebt! Gelukkig bevat elk level een ‘free cam feature’ zodat je de baan vrij kunt bekijken en de juiste strategie kunt bepalen. Daarnaast is House of Golf 2 ook de ultieme couch co-op game: tot op 4 spelers kunnen samen een potje golven. En is dat nog niet genoeg uitdaging? De game bevat ook Live Tournaments waarin je kunt meestrijden voor mooie prijzen, van coins tot exclusieve skins en nieuwe golfballen.