Ga samen op avontuur in LEGO Voyagers

Tijdens Summer Game Fest 2025 werd er een gloednieuwe LEGO-game aangekondigd: LEGO Voyagers. Deze nieuwe game van Annapurna en de ontwikkelaars van LEGO Builder’s Journey komt later dit jaar naar Nintendo Switch. Op dit moment is er echter nog geen exacte releasedatum bekend. Wel hebben we een trailer voor je.

Voor deze nieuwe game verruilt LEGO de grote franchises als Marvel en Horizon Zero Dawn voor een uniek, kleinschalig co-op-avontuur. Je speelt samen met een vriend als twee minimalistische blokjes die samen puzzels moeten oplossen. Jullie missie: een verlaten ruimteschip redden, met alle uitdagingen die daarbij horen. Kruip in de huid, ehm, het plastic, van een klein LEGO-steentje en ontdek al puzzelend en samenwerkend een mooi verhaal over vriendschap. Woorden heeft deze game niet nodig om zijn poëtische boodschap over te brengen. Wat de co-op zelf betreft, kun je er zowel voor kiezen om online te spelen of naast elkaar op de bank. Met een Friend’s Pass hoeft bovendien maar één van jullie de game aan te schaffen.

In een tijd waarin games als It Takes Two, Unraveled 2 en het recente Split Fiction razend populair zijn, lijkt LEGO Voyagers hier goed bij aan te sluiten. Gaat de game aan deze grote co-op-namen kunnen tippen?