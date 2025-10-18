Plants vs. Zombies: Replanted leak brengt problemen aan het licht

Gisteren verscheen al een vroege launchtrailer voor Plants vs. Zombies: Replanted, maar blijkbaar is er al meer verschenen. Met nog maar een paar dagen te gaan voor de release is de game geleaked. Er zijn fans die deze vernieuwde klassieker dus al vroegtijdig hebben kunnen spelen. En diezelfde fans laten weten dat Replanted nogal te wensen overlaat. Wat is hier aan de hand?

Dubbel slecht nieuws voor EA dus. De leak, die plaatsvond via de EA-app, is al geen goede zaak. Als de game dan ook nog aan alle kanten rammelt, maakt dat de boel er niet bepaald beter op. Of het om de uiteindelijke versie van Replanted gaat, is nog niet helemaal duidelijk. Het lijkt echter zo te zijn dat de game is ontwikkeld op basis van de Windows Phone-versie van het origineel, dat is overgezet naar Unity. Door velen wordt dit een opmerkelijke keuze genoemd, al is deze informatie niet officieel bevestigd. Wat de reden ook is, de game barst blijkbaar van de bugs en slechte AI-upscaling. Jammer dat een klassieker die zo geliefd is onder fans zo weinig liefde van de ontwikkelaars gekregen lijkt te hebben. Hopelijk is deze gang van zaken een oproep aan EA om de game zo snel mogelijk te patchen.

Wie Plants vs. Zombies: Replanted to zo snel mogelijk wil aanschaffen, hoeft nog maar een paar dagen te wachten. De game is vanaf 23 oktober verkrijgbaar voor Nintendo Switch.