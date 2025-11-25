Super Mario Party Jamboree-muziek toegevoegd aan Nintendo Music

Vorige week bracht Nintendo nog nummers uit Wii Fit Plus naar Nintendo Music. Deze dienst speciaal voor Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket)-leden biedt muziek uit bekende Nintendo-games aan om te luisteren. Deze week is er ook weer een nieuwe toevoeging. Ditmaal gaat het om nummer uit Super Mario Party Jamboree die toegevoegd zijn aan Nintendo Music. Met bijna 300 nummers gaat het om 6,5 uur luistertijd. De nummers komen uit alle modi van de game, waaronder Jamboree TV, de nieuwe modus uit de Switch 2-versie.

De soundtrack is vanaf nu te vinden in de Nintendo Music-app op smartapparaten. De volledige lijst vind je hier (alleen via een apparaat met de applicatie). Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Naar welk nummer uit Super Mario Party Jamboree ga jij luisteren op Nintendo Music?

