Soundtrack Hyrule Warriors: Age of Imprisonment toegevoegd aan Nintendo Music

Afgelopen dinsdag kwamen er nieuwe nummers uit Mario Kart World beschikbaar op Nintendo Music. Vandaag is het de beurt aan de soundtrack van een andere game. De muziek uit Hyrule Warriors: Age of Imprisonment is nu beschikbaar op Nintendo Music. Deze game kwam vorig jaar uit op de Nintendo Switch 2. Onze review kan je hier lezen.

De soundtrack bestaat uit 69 nummers. Bij elkaar duurt dat 3 uur en 35 minuten om te beluisteren. Daarnaast zijn er ook verlengbare nummers beschikbaar om extra lang te kunnen luisteren. Je vindt de playlist hier. Er is een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig voor Nintendo Music. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Veel luisterplezier!

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