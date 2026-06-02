Nintendo Music is nu via meer apparaten te beluisteren + nieuwe tracks

Nintendo Music is nu een stuk toegankelijker geworden voor luisteraars. Zolang je een Nintendo Switch Online-abonnement hebt kun je nu genieten van de muziek via verschillende apparaten. Niet alleen is de applicatie nu ook beschikbaar voor verschillende tablets, via je browser of in je auto met Android Auto en Apple CarPlay. Dit kan zowel door middel van je schermbesturing of een stembesturing.

Daarnaast is er een nieuwe game toegevoegd aan de service. Je kunt nu zo’n 130 nummers van Mario Kart World beluisteren. Dit is lang niet alles, maar bevat voor alle écht nieuwe muziek in de game. Later moeten met regelmatig tracks van Free Roam nog worden toegevoegd.

Start listening on #NintendoMusic today: https://t.co/UomwyRtTwY pic.twitter.com/Rcpk7SAjVv — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 2, 2026

Om de muziek te beluiisteren is er een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Veel luisterplezier!

