Hell Clock aangekondigd voor de Switch 2

Hell Clock, welke eerder al op Steam verscheen, zal ook naar de Nintendo Switch 2 komen. Ondanks dat we nog niet weten wanneer we de game mogen verwachten, is wel onthuld dat we een Switch 2-versie komt. Een trailer van de game kun je hieronder bewonderen.

Hell Clock is een actie-RPG roguelike-titel met een duistere twist welke is ontwikkeld door Rogue Snail. Dit Braziliaans ontwikkelingsteam is onder andere bekend van Relic Hunters. Hell Clock speelt zich af in een alternatieve realiteit van de de Oorlog van Canudos. Jij kruipt in de huid van strijder Pajeú om de ziel redden van zijn mentor, een van de 25.000 slachtoffers van deze bloederige gebeurtenis uit het verleden. Je moet jouw mentor redden uit een door demonen geteisterd vagevuur. Elke afdaling doet de tijd vervormen en versterkt je kracht terwijl je het opneemt tegen steeds sterkere en gevaarlijkere tegenstanders.

Zodra meer bekend is over wanneer Hell Clock naar de Switch 2 komt, houden we je natuurlijk op de hoogte. Voor fans die houden van roguelike intensiteit met actie-RPG diepgang kan Hell Clock wel eens heel interessant worden!