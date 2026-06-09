Donkey Kong staat verder in de spotlights met het DK Challenge event voor NSO

De gelekte informatie van de NSO-applicaties was correct. Er komen een soort uitdagingen naar Nintendo Switch Online. Helaas is het wel wat beperkter dan gedacht. Zo is het alleen voor de Switch 2 en is het beperkt tot Donkey Kong. De verschillende challenges zijn wel erg breed en zijn beschikbaar voor verschillende Donkey Kong-spellen voor NES, SNES, Game Boy, maar ook voor Bananza kun je challenges voltooien.

Om de uitdagingen te bereiken moet je naar Nintendo Switch Online gaan via het hoofdmenu van de Switch 2. Een ander minpuntje is dat de uitdagingen maar tijdelijk beschikbaar zijn. Ze zijn namelijk vanaf 10 juni 03:00 tot en met 1 september 09:59 beschikbaar. Voor iedere challenge die je behaalt krijg je een digitale kaart. Of je hier verder nog iets mee kunt doen of ze kunt bewaren na het evenement is niet bekend.