Super Mario Sunshine vanaf 13 augustus speelbaar via NSO+

Enkele jaren geleden was Super Mario Sunshine tijdelijk te koop voor de Nintendo Switch in de vorm van Super Mario 3D All-Stars. Deze was slechts voor enkele maanden te koop, waardoor de game nadien lastig te vinden was. Binnenkort komt daar verandering in. Super Mario Sunshine komt op 13 augustus naar Nintendo GameCube – Nintendo Classics. Deze dienst is voor leden van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket met een Nintendo Switch 2 beschikbaar.

Super Mario Sunshine kwam oorspronkelijk in 2002 uit op de Nintendo GameCube. Dit deel speelt zich af op Delfino Island. Mario en zijn vrienden arriveren daar voor een vakantie. Al snel wordt Mario ervan beschuldigd dat hij het eiland heeft besmeurd met graffiti. Hoewel hij belooft alles schoon te maken, is hij erop gebrand om zijn onschuld te bewijzen.

Ga jij Super Mario Sunshine spelen? Laat het ons weten in de reacties!