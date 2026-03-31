Super Meat Boy 3D is vanaf nu speelbaar op de Nintendo Switch 2

Misschien ken je het moeilijke 2D-platformspel Super Meat Boy nog wel. Dat spel, uit 2010, heeft vanaf vandaag een vervolg in 3D gekregen en heet daarom heel toepasselijk Super Meat Boy 3D. Deze game gaat voor een bedrag van €24,99 over de digitale toonbank, al komt de titel eind juni ook fysiek naar de Nintendo Switch 2.

Super Meat Boy 3D is een 3D precisieplatformer voor de bikkels onder ons. In deze titel probeer je als vleesblokje jouw vriendinnetje te redden van een kwaadaardige foetus. Hiervoor zul je echter diverse levels moeten trotseren terwijl je rent, springt en gevaarlijke objecten vermijd. Uiteraard zijn er ook baasgevechten aanwezig en zijn er speciale Dark World-levels, waardoor je ’s nachts gillend wakker wordt! Ga jij de uitdaging aan?

Ben je benieuwd geworden naar Super Meat Boy 3D? Neem dan een kijkje naar onderstaande releasetrailer!