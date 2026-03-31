[Review] South of Midnight (Switch 2) – Prachtige ode aan volksverhalen

Vandaag, op 31 maart verschijnt South of Midnight digitaal voor de Switch 2 en PlayStation 5. Deze actie-avonturengame is gemaakt door Compulsion Games en uitgegeven door Xbox Game Studios (Microsoft). De titel kwam vorig jaar april al uit voor Windows en Xbox Series X|S. Het ontving positieve reviews, variërend van krappe voldoendes tot lofbetuigingen. Naast diverse nominaties heeft de game ook al prijzen in de wacht gesleept. Tijdens de Game Awards in december 2025 won het de award voor Games For Impact en afgelopen februari nam het de in ontvangst op de 29th Annual D.I.C.E. Awards. Ik was dan ook erg benieuwd naar de Switch 2-port. Jij ook? Lees dan snel verder voor onze review van South of Midnight!

Een modern duister sprookje

Het verhaal speelt zich af in het diepe zuiden van Amerika. Je speelt als Hazel Flood, een tiener die na het overlijden van haar vader Trey samen met haar moeder Lacey in het fictieve Prospero woont. Dit gebied wordt regelmatig door orkanen geteisterd en ook nu dreigt er weer een flinke storm. Wanneer Hazel nog snel even langs de buren gaat om te controleren of zij goed voorbereid zijn, gebeurt het ondenkbare. De orkaan trekt opeens aan en sleurt haar huis met haar moeder nog binnen mee. Ze zet direct de achtervolging in, maar wordt dan opeens een duistere fantasiewereld in getrokken.

Dit vormt de start van een bijzondere ontdekkingstocht door de mythologie van het diepe zuiden. Hazel blijkt namelijk over de vaardigheden van een Wever te beschikken – een oeroude kracht waarmee ze wezens van hun trauma’s kan bevrijden. Met haar weefmagie gaat Hazel het avontuur aan, in de hoop haar moeder levend terug te vinden. Hazel haar reis gaat door een wereld waar eeuwenoude legendes werkelijkheid worden. Onderweg komt ze niet alleen oog in oog te staan met gevaarlijke mythische wezens, maar ontrafelt ze ook het mysterie rondom haar eigen familie.

Korte volksverhalen verweven in een groter mysterie

De zoektocht van Hazel wordt uiteengezet als een sprookjesboek van 14 hoofdstukken, met het mythische wezen Catfish als verteller. Elk hoofdstuk vormt een opzichzelfstaand level en gaat over een prachtig en indringend volksverhaal. Aan het eind van ieder level vat Catfish het verhaal samen en door de bijpassende animaties lijkt het alsof je door het boek bladert. Prachtig! Alle korte verhalen gaan over een vorm van ervaren trauma en zijn verweven in het overkoepelende mysterie. Dat is alles wat ik erover zeg, omdat deze verhalen het beste zelf ervaren kunnen worden. Ze hebben mij in ieder geval van begin tot eind geboeid. Net zoals de mythische wezens die je onderweg ontmoet. Ook die verklap ik niet, maar het was een genot om naar ze te kijken én luisteren.

De levels zijn vrij lineair van opzet en vragen vooral standaard platformvaardigheden zoals springen, klauteren, wall jump, zweven en het gebruik van een soort van grijphaak. Echt moeilijk wordt het nooit. Wie vaker actie-avonturengames speelt, herkent al snel de witte richels die het pad markeren. Mocht je niet zeker zijn van waar je naartoe moet, dan helpen de draden van je weefmagie als kompas. Onderweg loont het om te zoeken naar pluizenbollen en schrijfsels. Deze laatste geven net wat meer achtergrondinformatie, maar de pluizenbollen heb je nodig om je weefmagie te upgraden. De skill tree is overzichtelijk en ook zonder uitgebreid zoeken verdien je voldoende pluis om je magie te versterken.

Ga de strijd aan met mythische wezens en verwijder het stigma

Uiteraard kom je onderweg vijanden tegen, de haints, maar dat gebeurt alleen in afgebakende gebieden. Die ‘gevechtsarena’s’ ga je al snel herkennen en voelen op een gegeven moment wel wat repetitief aan. Toch kun je ze niet ontwijken omdat je daar het stigma verwijdert en zo het Grote Weefsel van de fantasiewereld herstelt. Je hebt een viertal weefmagie-spreuken (aanval-skills) tot je beschikking, waarmee je diverse combo’s kunt uitvoeren. Al kun je die door de cooldownperiode niet eindeloos achter elkaar inzetten. De combat is vermakelijk, maar niet heel hoogstaand. Door te kiezen uit vier moeilijkheidsniveaus bepaal je zelf de mate van uitdaging.

Naast de haints kom je ook eindbazen tegen, veelal de eerder genoemde mystische wezens. Deze gevechten vond ik een stuk leuker (en soms ook moeilijker), vooral omdat de wezens er zo geweldig uitzien. Maar ook omdat ze weer net wat andere skills vragen dan de haints-gevechten. Eindbaasgevechten kunnen nog wel eens als een verplicht nummertje voelen, maar hier dienen ze echt een doel en vormen ze een belangrijk onderdeel van het overkoepelende verhaal.

Prachtige stop-motion artstijl en geweldige soundtrack

Waar de game naast het narratief nog meer in uitblinkt, is op audiovisueel gebied. Zowel de stop-motion artstijl als de soundtrack is fantastisch. Daar heb ik echt van genoten. Zo erg zelfs dat ik de soundtrack al aan mijn Spotify heb toegevoegd. Naast de muziek is ook het stemwerk van hoog niveau. Goede voice-acting brengen personages toch altijd meer tot leven. In het geval van Hazel sloeg het de plank soms wel eens mis wanneer ze te enthousiast in het luchtledige begon te kletsen. Maar goed, om haar sassy ‘hmmm, hmmms’ en ad rem reacties moest ik dan weer kostelijk lachen.

Het stop-motion effect kan voor de gameplay trouwens uitgezet worden, dan beweegt Hazel net wat minder houterig. Dat kan fijn zijn omdat de prestatie op de Switch 2 niet helemaal vrij is van dips en gestotter. Overall speelt de game prima (alhoewel duidelijk niet op 60 fps), maar Hazel reageert wel minder soepel en responsief dan we kennen van de toppers in het platform-genre. Een ander punt van kritiek is de ondertiteling. Die is bij vlagen gewoonweg niet te lezen, omdat de tekst opgaat in de achtergrond. Bovendien wordt de ondertiteling op nogal vreemde punten in lopende zinnen afgebroken. Dat remt dan de flow omdat de gesproken tekst al verder is.

Een ontroerende reis door de Zuidelijke folklore

Uiteindelijk heb ik vooral genoten van deze ongeveer 12 uur durende reis. South of Midnight brengt de mythologie van het Amerikaanse diepe zuiden tot leven. Het resultaat is een ontroerende ode aan de folklore van die regio. De game mag dan niet perfect zijn, maar de verhalen, liedjes en mythische wezens hebben mij betoverd. Dit is een ervaring die ik niet had willen missen. Voor elke liefhebber van verhalende games is het dan ook een must-play. Voor alle anderen is het een titel om zeker (in de aanbieding) eens te proberen. South of Midnight is voor €39,99 verkrijgbaar in de Nintendo eShop. Check voordat je de game downloadt wel even goed je opslagcapaciteit. Je hebt namelijk 48,7 GB aan vrije ruimte nodig.