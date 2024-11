Super Nintendo World Direct aangekondigd voor vanavond

Super Nintendo World is al een aantal jaren open in Japan. Nadat het Mario gedeelte een enorm succes werd is al redelijk snel aangekondigd dat Donkey Kong een gedeelte zou krijgen. Deze zou oorspronkelijk begin dit jaar open gaan, maar werd uitgesteld naar het najaar. Vervolgens bleef het enorm lang stil rondom de parkuitbreiding. Nu gaan we waarschijnlijk eindelijk meer te horen krijgen over wat er te beleven gaat zijn in het gedeelte en wanneer het open gaat in Japan.

Nintendo heeft namelijk aangekondigd dat vanavond om 23:00 Nederlandse tijd er een 10 minuten lange Nintendo Direct zal plaatsvinden. De direct zal 10 minuten lang duren en gaat puur om het pretpark. Er zal dus niets over games of hardware verschijnen.